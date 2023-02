Star Wars Jedi Survivor n’arrivera pas à la date prévue, le jeu est reporté au 28 avril

On était persuadé qu’Electronic Arts allait maintenir coûte que coûte la date de sortie de Star Wars Jedi Survivor alors même que l’on a encore très peu vu le jeu tourner, mais l’éditeur ne pourra finalement pas compter sur ce titre très attendu pour se remplir les poches avant la fin de l’année fiscale. C’est donc avec stupeur que l’on apprend ce soir que Star Wars Jedi Survivor ne sortira pas le 17 mars comme cela était initialement prévu, puisque le jeu est reporté de quelques petites semaines.

Entre les zombies ou les Sith, vous aurez le choix

Star Wars Jedi: Survivor Now Arrives April 28th pic.twitter.com/PNtsL6kmER — EA Star Wars (@EAStarWars) January 31, 2023

Rassurez-vous, vous n’aurez pas à attendre encore des mois et des mois avant de retrouver Cal Kestis, mais Respawn a décidé de s’octroyer six semaines supplémentaires afin de peaufiner le second opus de sa licence. C’est pourquoi Star Wars Jedi Survivor est maintenant reporté au 28 avril prochain.

Le studio a pris la parole dans un communiqué afin de faire savoir que ce délai est nécessaire pour peaufiner les derniers détails de l’expérience :

«Au cours des trois dernières années, l’équipe qui s’est occupée de Star Wars Jedi ici à Respawn a mis tout son cœur et toute son âme dans Star Wars Jedi: Survivor, et nous sommes fiers de dire que le prochain chapitre de l’histoire de Cal Kestis est enfin complet. Nous nous concentrons maintenant entièrement sur l’étape finale : des corrections de bugs pour améliorer les performances, la stabilité, le polissage et, plus important encore, l’expérience du joueur […] Pour que l’équipe atteigne le niveau de qualité attendu chez Respawn, pour lui donner le temps dont elle a besoin afin d’atteindre le niveau de finition que nos fans méritent, nous avons ajouté six semaines cruciales à notre calendrier de sortie. »

Un léger report qui amène donc le jeu à sortir le même jour que Dead Island 2, ce qui n’aide sans doute aucun des deux titres même si les deux proposent des expériences radicalement différentes. Star Wars Jedi: Survivor sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.