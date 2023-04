Star Wars Jedi: Survivor fait le plein de gameplay en vidéo, la planète de Coruscant sera de la partie

Ce week-end se tenait la Star Wars Celebration Europe, qui a permis à Lucasfilm de faire le plein d’annonces sur la saga Star Wars, à commencer par trois nouveaux films en préparation. Mais on s’attendait aussi à ce que Star Wars Jedi: Survivor soit aussi de la partie étant donné qu’il sortira à la fin du mois, et Cal Kestis était bien présent avec un nouveau et dernier trailer de gameplay pour le jeu, en plus de quelques petites informations partagées ici et là.