Quantic Dream travaillerait sur un deuxième AAA plus avancé que Star Wars Eclipse

Cela faisait quelques mois que l’on entendait des rumeurs atour d’un jeu Star Wars chapeauté par Quantic Dream, et les Game Awards ont permis de lever le voile sur Star Wars Eclipse. Pourtant, le jeu semble être encore bien loin de sa sortie, et le très bien informé Tom Henderson rapportait que la sortie ne serait pas avant 2025, au plus tôt, notamment car le studio peinerait à recruter (sans doute à cause des affaires qui ont mené au procès entre le studio et Mediapart/Le Monde). Un rumeur persistante prend aujourd’hui de l’ampleur, et évoque alors un autre jeu en développement chez le studio, qui pourrait d’ailleurs sortir avant Star Wars Eclipse.

Un jeu humoristique en développement ?

Quantic Dream's second AAA project – Based on The Dark Sorcerer demo

– Humor based game

– Core team in Paris

– More advanced than Star Wars Eclipse

– Cross-Gen (can be changed due to their new strategy) pic.twitter.com/08sLTcbkPr — AccountNGT (@AccNgt) January 8, 2022

C’est AccountNGT qui nous livre aujourd’hui cette nouvelle rumeur, après avoir révélé le jeu une semaine avant son annonce (il a aussi récemment donné quelques détails sur l’état d’avancement d’Hogwarts Legacy, mais encore invérifiés à ce jour).

Ce dernier déclare alors que Quantic Dream travaille sur un second projet AAA, qui serait notamment basé sur la démo The Dark Sorcerer, qui avait été révélée à l’E3 2013. Le jeu aurait la particularité d’être très porté sur « l’humour », et serait en développement dans le studio de Paris, qui travaillerait aussi à l’écriture de Star Wars Eclipse. Le titre serait plus avancé que ce dernier, et il pourrait également être cross-gen, bien que cela puisse changer.

On prendra évidemment des pincettes avec tout cela, mais Tom Henderson confirme l’existence du projet, en rajoutant qu’il aurait pour nom de code « Dreamland ».

On attendra évidemment une déclaration officielle de la part de Quantic Dream pour tirer tout cela au clair.