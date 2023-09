Star Wars Eclipse : Le projet est toujours vivant, on apprend qu’il n’y aura pas de Game Over dans le jeu

La patte du studio n’est jamais bien loin

Il est facile de reconnaître un jeu Quantic Dream tant les derniers jeux du studio reposent sur un même schéma. Star Wars Eclipse devrait cependant prendre un autre chemin, plus orienté vers l’action, mais en conservant tout de même l’ADN de Quantic Dream avec une aventure qui possèdera différents embranchements. Et comme dans les autres jeux du studio, du moins les plus récents, aucun protagoniste n’est à l’abri. Lisa Pendse indique qu’il n’y aura aucun Game Over suite à la mort d’un personnage, puisque cela fera simplement bifurquer le récit dans une autre direction :

« Il n’y aura pas de Game Over. N’importe qui peut mourir, tout peut arriver et l’histoire continuera. Mais ce que nous avons fait ici, c’est de renforcer encore plus notre expertise dans le domaine du gameplay. »

Comme dans un Detroit: Become Human, vous pourrez donc faire mourir tous les personnages principaux afin d’aboutir à l’une des fins prévues pour le jeu. Pas sûr que cela aide vraiment la galaxie, mais sachez au moins que cela sera possible.

Quant à la date de sortie du titre, Lisa Pendse ne veut pas trop en dire et déclare simplement que le jeu n’est pas prêt, et qu’il « mijotait ». On patientera donc encore un peu avant de se mettre à table.