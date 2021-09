Quantic Dream serait en train de travailler sur un jeu Star Wars

Voilà un moment que Quantic Dream n’a plus donné de nouvelles sur ses projets en cours, et maintenant que le studio n’est plus lié à PlayStation, toutes les possibilités sont sur la table. Et selon les derniers bruits de couloirs, un jeu Star Wars serait bien au programme.

Un procès qui a compliqué les choses ?

Au début de l’année, Lucasfilm avait mis fin au contrat d’exclusivité d’Electronic Arts sur les jeux Star Wars, annonçant ainsi un nouveau projet de monde ouvert chez Ubisoft, et le récent remake de Knights of the Old Republic développé par Aspyr. Quantic Dream ferait aussi partie des studios sélectionnés si l’on en croit les dernières rumeurs.

Rumeurs qui viennent tout d’abord de France, puisque c’est Gautoz, ancien journaliste de Gamekult, qui a dévoilé cela lors de sa Matinale du 16 septembre. Alors qu’il évoquait l’une des récentes issues du procès entre le studio et Mediapart / Le Monde, il déclare alors que Quantic Dream serait à l’œuvre sur un jeu Star Wars, ce qui justifierait ainsi pourquoi le studio cherche tant à communiquer sur l’affaire à l’international (alors qu’elle est peu reprise là-bas), afin de montrer patte blanche à Mickey.

Rappelons que le studio avait attaqué en diffamation les deux journaux, mais n’a pas obtenu gain de cause contre Mediapart, le tribunal reconnaissant alors le sérieux dans le travail apporté au sein des enquêtes. Seul le journal Le Monde a été condamné pour certains propos concernant David Cage et Guillaume de Fondaumière. Une situation compliquée dénoncée par le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo (STJV), qui rappelle que le travail des journalistes a été effectué avec professionnalisme.

Dans toute cette affaire, on comprend effectivement un peu mieux pourquoi Quantic Dream n’a pas vraiment communiqué sur ses prochains projets récemment, surtout si un jeu Star Wars est un préparation. Concernant ce dernier, c’est l’insider Tom Henderson, qui a récemment dévoilé en avance le report de Battlefield 2042, qui rajoute du grain à moudre à la rumeur avec une image de Detroit Become Human avec deux sabres lasers, avant de se rendre compte que Gautoz l’avait devancé sur l’information. Il ajoute que le projet serait en développement depuis 18 mois maintenant.

Bref, la rumeur prend forme et on attendra évidemment une confirmation de la part de Quantic Dream ou de Lucasfilm à ce sujet afin de statuer sur sa véracité.