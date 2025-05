Alors qu’un troisième épisode semble compromis, Star Wars Battlefront 2 est aujourd’hui plus populaire que jamais

On ne s’attendait plus vraiment à parler de Star Wars Battlefront 2 en 2025, et pourtant. À l’heure où la licence Star Wars peine grandement à retrouver son aura au cinéma, quelques jeux parviennent à sortir du lot tandis que d’autres ne peuvent plus compter que sur l’appel de ce célèbre nom pour bien se vendre (Star Wars Outlaws, on pense à toi). Et dans tout cela, c’est aujourd’hui Star Wars Battlefront 2 qui fait l’actualité, huit ans après sa sortie, grâce à un regain d’intérêt inexplicable de la communauté.