Un Star Wars Battlefront III bientôt annoncé ?

Serait-il possible qu’un Star Wars Battlefront III soit annoncé en 2021 ? C’est probable si l’on en croit quelques indices intriguant. A prendre avec des pincettes évidemment.

On veut Grogu en héros jouable

Malgré de nombreuses mises à jour qui ont bonifié le titre avec le temps, Star Wars Battlefront II ne s’est jamais vraiment relevé de son lancement catastrophique causé par le scandale des lootbox. De plus, après une nouvelle trilogie au cinéma qui a tout de même divisé les fans, la licence Star Wars reprend en ce moment du poil de la bête avec des adaptations qui ont fait le plus souvent consensus : Star Wars : Rogue One, Star Wars Jedi : Fallen Order, et bien sûr The Mandalorian.

Disney prépare en plus la suite avec de nombreux films et séries (Ashoka, Lando, Obi-Wan Kenobi…) ce qui donne donc de la matière à un éventuel Star Wars Battlefront III qui perdure. Notons également que l’Epic Games Store offrira cette semaine le deuxième opus dans sa « Celebration Edition » contenant moulte DLC.

Dice tease ?

C’est d’ailleurs sur un tweet concernant cette annonce que l’un des développeurs de Dice, Peter Vesti, a répondu avec un GIF qui laisse penser à un petit teasing bien que cela puisse être aussi simplement pour la blague.

En outre, en recoupant certains tweets de trois acteurs de la licence, un utilisateur de reddit a démontré que ces derniers étaient présents à Los Angeles au même moment. On précise par ailleurs que Dice possède un studio dans cette même ville. Janina Zione Gavankar (Iden Versio), Anthony Skordi (Garrick Versio), et TJ Ramini (Del Meeko) étaient donc dans la même ville durant le mois de novembre pour de la motion capture et de l’enregistrement de voix sur un projet non annoncé.

Skordi et Ramini ont même laissé entendre qu’ils travaillaient de nouveau ensemble sur twitter en décembre 2020.

Right back atcha, mate. So lovely seeing and working with you again. On what, we shan’t reveal, of course 😁🤫 ❤️🇬🇧 — TJ Ramini (@TJRamini) December 19, 2020

« Tellement agréable de te voir et travailler de nouveau avec toi. Sur ce que, nous ne révèlerons pas, bien sûr. »

Si l’optique d’un troisième volet est plus que probable, avec ces indices nous sommes en droit d’espérer une potentielle annonce cette année. Peut-être pendant un live EA Play cet été.