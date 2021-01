Star Wars Battlefront II a été obtenu 19 millions de fois lorsqu’il était gratuit sur l’Epic Games Store

Lorsque l’Epic Games Store offre des jeux, les joueurs n’hésitent pas à remplir leur ludothèque d’un simple clic, même s’ils ne comptent pas forcément y jouer. Après tout, c’est gratuit. Mais EA ne s’attendait peut-être pas à ce que Star Wars Battlefront II suscite un tel engouement lorsqu’il a été rendu gratuit à son tour sur l’Epic Games Store.

More than 19M PLAYERS got #StarWarsBattlefrontII from the Epic Game Store promo!🤯Thank you so much for the continued support, even after our final content drop! We’ll watch your careers with great interest! May the Force be with you, troopers! pic.twitter.com/fC4A92HLNN

— EA Star Wars (@EAStarWars) January 25, 2021