Star Wars Battlefront 3 ne serait pas du tout dans les plans d’Electronic Arts

Malgré le fait que Star Wars Battlefront 2 se soit relevé après son très mauvais départ, plusieurs échos d’insiders mentionnaient que le pitch de Star Wars Battlefront 3 avait été refusé par Electronic Arts, préférant que DICE se concentre sur Battlefield. Pourtant, EA est visiblement bien enclin a proposer toujours plus de jeux Star Wars, comme on l’a appris aujourd’hui avec l’officialisation de trois titres, dont un FPS. Mais pas de Star Wars Battlefront 3, et selon Jeff Grubb de Venture Beat, il faut bel et bien tirer une croix sur ce troisième opus.

DICE restera sur Battlefield

Dans un nouvel article qui traite de l’annonce des trois jeux Star Wars par EA et Respawn, le journaliste évoque le cas de Star Wars Battlefront 3, où il déclare que selon ses sources proches du dossier, DICE ne travaillera plus sur Star Wars Battlefront, toujours dans l’idée de se concentrer sur Battlefield. Il est vrai que pour le moment, le studio a déjà bien à faire avec Battlefield 2042, qui nécessite un gros travail de suivi et de mises à jour.

Il avance également que les trois jeux Star Wars annoncés par EA pourraient être les derniers pour le moment, l’éditeur souhaitant se concentrer à nouveau sur ses propres licences. Cela reste cependant à confirmer, puisque pour le moment, on imagine mal EA lâcher la licence Star Wars Jedi si le deuxième opus connaît le succès du premier.