Star Ocean: The Divine Force continue à présenter son casting avec Midas Felgreed et Nina Deforges

Dans toute la liste des jeux Square Enix prévus pour cette fin d’année, et cette liste est plutôt longue, on retrouve Star Ocean: The Divine Force, un JRPG attendu au tournant par les fans de la saga. Avant de savoir si l’attente entre le cinquième volet et ce nouvel épisode valait le coup, on peut découvrir deux nouvelles vidéos pour le jeu, qui s’attardent sur deux des protagonistes de cet opus, à savoir Midas Felgreed et Nina Deforges.

Le casting au complet

Après nous avoir présenté Albaird et Elena, Square Enix nous introduit ces deux personnages, qui feront partie du groupe de Raymond et Laeticia. Midas est décrit comme étant un illustre ingénieur et sémiomancien du royaume d’Aucérius, qui, malgré son génie, a tout de même un peu de mal avec l’éthique.

Nina est bien plus altruiste puisqu’elle se dévoue entièrement à l’aide de son prochain. Grace à sa magie de soin, qu’elle est une des seules personnes à manier, elle s’efforce de soigner les gens atteints d’une terrible maladie qui a causé la mort de son père.

Star Ocean The Divine Force sortira le 27 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est déjà disponible en précommande.