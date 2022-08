Accueil » Actualités » Star Ocean: The Divine Force s’attarde sur la présentation d’Albaird et d’Elena

Le calendrier de la fin d’année est bien chargé pour Square Enix, et l’un des derniers titres prévus pour cette période par l’éditeur n’est autre que Star Ocean: The Divine Force. La licence revient avec un sixième épisode très attendu, et continue de nous montrer ce nouvel opus via différents trailers de présentation pour son casting principal. Après nous avoir présenté les protagonistes que sont Raymond et Laeticia, place à Albaird et Elena.

Deux nouvelles vidéos pour le jeu

On commence donc par découvrir un peu plus Albaird Bergholm, qui est l’ami d’enfance de Laeticia ainsi que son protecteur dévoué, qui lui est loyal peu importe ce qu’il arrive. Chevalier du royaume d’Aucerius, il s’agit là d’un combattant expérimenté qui manie avec perfections les chakrams.

Elena est quant à elle membre de l’équipage de Raymond, au sein du vaisseau marchand Ydas. C’est en réalité elle qui assure le bon fonctionnement du commandement, et Raymond lui accorde toute sa confiance. Décrite comme étant érudite, elle est plus calme que son capitaine, tout en respectant profondément ce dernier.

Star Ocean The Divine Force sortira le 27 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est déjà disponible en précommande.