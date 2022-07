Accueil » Actualités » Star Ocean The Divine Force présente ses deux protagonistes, Raymond et Laeticia

Square Enix commence à être un peu plus loquace à propos de Star Ocean The Divine Force, qui a eu droit à une grande présentation il y a quelques jours, avec une date de sortie à la clé pour le JRPG. Ce tout nouvel épisode introduira une histoire et des personnages inédits, dont Raymond et Laeticia, qui sont les deux protagonistes de ce sixième opus. L’éditeur nous en dit donc un peu plus à leur sujet avec deux vidéos pour ces personnages.

Qui allez vous choisir ?

Ces courts trailers s’attardent donc sur l’histoire de ces deux protagonistes, avec tout d’abord Raymond Lawrence, le capitaine du vaisseau marchand Ydas, originaire de la planète Verguld. On en apprend aussi un peu plus sur la princesse Laeticia Aucerius, qui est également une redoutable guerrière qui se bat avec l’aide de deux épées.

Pour rappel, cet épisode nous proposera de choisir de débuter l’aventure avec l’un de ces deux personnages, ce qui donnera une autre perspectives sur certains événements.

Star Ocean The Divine Force sortira le 27 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est déjà disponible en précommande.