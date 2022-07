Star Ocean The Divine Force : Les précommandes pour le JRPG sont ouvertes

Star Ocean The Divine Force s’est présenté en long et en large à l’aide d’un showcase qui lui était consacré la semaine dernière, durant lequel on a enfin pu apprendra la date de sortie du prochain JRPG de Square Enix. Le sixième épisode arrivera donc à la toute fin du mois d’octobre, et maintenant que l’on connaît enfin cette information cruciale, l’éditeur japonais a décidé d’ouvrir les précommandes autour du jeu.

Où précommander Star Ocean The Divine Force ?

C’est donc désormais sur Amazon qu’il est possible de réserver son exemplaire de Star Ocean The Divine Force, qui est listé pour ses versions PS4, PS5, et Xbox Series au prix de 69,99€. Un tarif qui devrait néanmoins baisser au fur et à mesure des semaines avant la sortie du jeu (vous serez uniquement débité du prix le plus bas, même en précommandant maintenant).

Pour le moment, même si une édition limitée a été annoncée pour le Japon, Square Enix n’a pas encore confirmée l’arrivée d’éditions spéciales en Europe, ce qui veut dire que seule l’édition standard est disponible.

Star Ocean The Divine Force sortira le 27 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.