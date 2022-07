Accueil » Actualités » Star Ocean The Divine Force : Gameplay, date, histoire… Tout sur le JRPG en vidéo

Star Ocean revient enfin avec son sixième épisode canonique nommé Star Ocean The Divine Force, qui sortira à la fin de l’année. Square Enix a récemment présenté le jeu à l’occasion d’un showcase spécial, où l’on a pu apprendre la date de sortie du titre.

Afin de tout savoir sur ce JRPG, nous vous proposons de récapituler toutes les informations connues à son sujet à travers une nouvelle vidéo, où l’on revient sur le gameplay, mais aussi sur l’histoire de cet épisode, avec la présentation de ses divers personnages.

Star Ocean The Divine Force sortira le 27 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.