Star Ocean The Divine Force

Star Ocean : The Divine Force est un action-RPG japonais développé par tri-Ace et édité par Square Enix. Il s’agit du sixième épisode de la série Star Ocean. Ce nouvel opus, mêlant science-fiction et fantasy, est porté par une bande originale de Motoi Sakuraba. Les personnages sont quant à eux dessinés par Akira Yasuba. Ce nouvel opus nous propose de suivre les aventures de Raymond et de la princesse Laeticia : le destin de la galaxie est entre leurs mains.