Square Enix aurait accidentellement fait fuiter un remaster pour Star Ocean: The Second Story

Un autre remaster dans les tuyaux pour la série

Star Ocean: The Divine Force n’aura sans doute pas rencontré le succès espéré par Square Enix, comme bon nombre de jeux lancés par l’éditeur ces derniers mois. Mais contrairement à ce que l’on aurait pu penser, cela ne semble pas signer le glas de la licence. C’est du moins ce que l’on devine en jetant un oeil au logo publié par l’éditeur lui-même, avant d’être vite retiré.

Celui-ci fait ainsi mention d’un certain Star Ocean: The Second Story R. Un « R » supplémentaire qui peut naturellement faire appel à un remake ou à un remaster, la première solution étant plus préférable pour les fans de la licence. Cette appellation fait également écho à Star Ocean: First Departure R, remaster du premier épisode, qui pourrait donc logiquement faire penser que l’on se dirige vers une refonte graphique un peu plus simple.

Ce deuxième épisode, sorti à la fin des années 90 sur PlayStation, est considéré comme l’un des plus appréciés de la saga. Il avait déjà connu un remaster sur PSP avec Second Evolution. Le voir revenir sous une forme un peu plus agréable à l’oeil serait évidemment une aubaine pour la saga.

Attendons maintenant de savoir quand Square Enix va officialiser tout cela.