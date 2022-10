Star Ocean: The Divine Force : L’action-RPG japonais dévoile sa cinématique d’ouverture

Attendu d’ici quelques jours sur PC et consoles, Star Ocean: The Divine Force continue de préparer son lancement imminent. Après avoir pris le temps de présenter les différents personnages de son casting au cours des dernières semaines ainsi que montrer dix minutes de gameplay lors du Tokyo Game Show 2022, l’action-RPG japonais a dévoilé hier sa cinématique d’ouverture assortie d’un thème musical particulièrement rythmé et dynamique.

Sortie le 27 octobre sur PC et consoles

Pour ceux et celles qui ne seraient pas encore au courant, rappelons que cette production est le sixième opus de la licence Star Ocean. Développé par tri-Ace et édité par Square Enix, cet épisode orienté à la fois science-fiction et fantasy invitera les joueurs et les joueuses à suivre les aventures de Raymond et de la princesse Laeticia, deux personnages qui vont rapidement découvrir que le destin de la galaxie est entre leurs mains.

Rendez-vous le 27 octobre prochain pour voir ce que nous réserve Star Ocean: The Divine Force sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.