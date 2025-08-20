La version PS5 de STALKER 2: Heart of Chornobyl sortira le 20 novembre

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

STALKER 2: Heart of Chornobyl n’avait jamais pour but de rester une exclusivité Xbox Series sur le marché des consoles, mais il a tout de même fallu laisser un peu de temps à GSC Game World pour finaliser un nouveau portage. Le studio ukrainien a connu des années difficiles mais il continue de travailler sans relâche sur ce projet, jusqu’à cette version PS5 qui avait été annoncée plus tôt dans l’année. Il profite de la Gamescom pour donner une date plus précise, qui coïncide avec le premier anniversaire du jeu.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de STALKER 2 Heart of Chornobyl
STALKER 2 Heart of Chornobyl
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 20/11/2024

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

En savoir plus

Sur le même thème

STALKER 2: Heart of Chornobyl prépare sa version PS5, le portage sortira avant la fin de l’année

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : STALKER 2: Heart of Chornobyl prépare sa version PS5, le portage sortira avant la fin de l’année

STALKER 2 serait déjà rentable et a droit à sa première mise à jour massive corrigeant plus d’un millier de bugs

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : STALKER 2 serait déjà rentable et a droit à sa première mise à jour massive corrigeant plus d’un millier de bugs

STALKER 2 : Repousser le jeu une dernière fois était impossible pour le studio, déjà au bord de l’épuisement

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : STALKER 2 : Repousser le jeu une dernière fois était impossible pour le studio, déjà au bord de l’épuisement

STALKER 2: Heart of Chornobyl est victime d’une campagne de désinformation russe à propos de la guerre en Ukraine

pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : STALKER 2: Heart of Chornobyl est victime d’une campagne de désinformation russe à propos de la guerre en Ukraine
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

On a pu rejouer à Pragmata, voici ce que l’on en pense avec des extraits de gameplay exclusifs en 4K
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : On a pu rejouer à Pragmata, voici ce que l’on en pense avec des extraits de gameplay exclusifs en 4K
La version PS5 de STALKER 2: Heart of Chornobyl sortira le 20 novembre
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : La version PS5 de STALKER 2: Heart of Chornobyl sortira le 20 novembre
Derrière son nom amusant, PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant rend la vie de bunker passionnante
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Derrière son nom amusant, PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant rend la vie de bunker passionnante
Cult of the Lamb affrontera de nouvelles tempêtes avec son extension Woolhaven
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Cult of the Lamb affrontera de nouvelles tempêtes avec son extension Woolhaven
World of Tanks: Heat : Wargaming dévoile son nouveau shooter tactique free-to-play
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : World of Tanks: Heat : Wargaming dévoile son nouveau shooter tactique free-to-play
Battlestar Galactica: Scattered Hopes vous invite à plonger dans l’univers de la série via un jeu tactique et narratif
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Battlestar Galactica: Scattered Hopes vous invite à plonger dans l’univers de la série via un jeu tactique et narratif
Where Winds Meet : L’action-RPG fourre-tout sortira sur PS5 et PC en novembre
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Where Winds Meet : L’action-RPG fourre-tout sortira sur PS5 et PC en novembre
Clair Obscur: Expedition 33 : Revivez la performance musicale d’Alice Duport-Percier et Lorien Testard sur scène
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 : Revivez la performance musicale d’Alice Duport-Percier et Lorien Testard sur scène
Resident Evil Requiem nous distille un nouveau trailer angoissant mettant en scène Grace et sa mère
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem nous distille un nouveau trailer angoissant mettant en scène Grace et sa mère
Sonic Racing CrossWorlds sera bientôt jouable via une beta ouverte et prévoit d’ajouter PAC-MAN dans ses rangs
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Sonic Racing CrossWorlds sera bientôt jouable via une beta ouverte et prévoit d’ajouter PAC-MAN dans ses rangs
Absolum : Le beat’em up de Dotemu trouve une date de sortie
pc
ps5
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Absolum : Le beat’em up de Dotemu trouve une date de sortie
Opening Night Live 2025 : Toutes les annonces de la soirée d’ouverture de la Gamescom
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Opening Night Live 2025 : Toutes les annonces de la soirée d’ouverture de la Gamescom
Indiana Jones et le Cercle Ancien voyagera jusqu’à la Nintendo Switch 2
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Indiana Jones et le Cercle Ancien voyagera jusqu’à la Nintendo Switch 2
La Divina Commedia, un action-RPG inspiré de l’œuvre célèbre de Dante, se prévoit sur PC et consoles
pc
Image d\'illustration pour l\'article : La Divina Commedia, un action-RPG inspiré de l’œuvre célèbre de Dante, se prévoit sur PC et consoles
Le point’n click Long Gone s’offre un peu de visibilité à la gamescom
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le point’n click Long Gone s’offre un peu de visibilité à la gamescom
Après Black Myth: Wukong, Game Science annonce déjà Black Myth: Zhong Kui
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Après Black Myth: Wukong, Game Science annonce déjà Black Myth: Zhong Kui
Surprise, Warhammer 40.000 : Dawn of War IV s’annonce en vidéo sur PC
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Surprise, Warhammer 40.000 : Dawn of War IV s’annonce en vidéo sur PC
Avec Denshattack, les trains se prennent pour Tony Hawk
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Avec Denshattack, les trains se prennent pour Tony Hawk
Ghost of Yōtei révèle le retour du mode multijoueur Legends, à venir gratuitement en 2026
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Ghost of Yōtei révèle le retour du mode multijoueur Legends, à venir gratuitement en 2026
Monster Hunter Wilds collabore avec Final Fantasy XIV : du contenu prévu dans les deux jeux
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Wilds collabore avec Final Fantasy XIV : du contenu prévu dans les deux jeux
Incroyable, Vampire the Masquerade Bloodlines 2 a une date de sortie
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Incroyable, Vampire the Masquerade Bloodlines 2 a une date de sortie
Marvel’s Deadpool VR présente son histoire dans un nouveau trailer déjanté
meta quest
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel’s Deadpool VR présente son histoire dans un nouveau trailer déjanté
World of Warcraft Midnight se dévoile dans une magnifique cinématique et fait le point sur ses nouveautés
pc
Image d\'illustration pour l\'article : World of Warcraft Midnight se dévoile dans une magnifique cinématique et fait le point sur ses nouveautés
Kingdom Come Deliverance II annonce officiellement « L’Héritage de la Forge », son deuxième DLC à paraître le 9 septembre
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Kingdom Come Deliverance II annonce officiellement « L’Héritage de la Forge », son deuxième DLC à paraître le 9 septembre