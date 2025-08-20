La version PS5 de STALKER 2: Heart of Chornobyl sortira le 20 novembre
Rédigé par Jordan
STALKER 2: Heart of Chornobyl n’avait jamais pour but de rester une exclusivité Xbox Series sur le marché des consoles, mais il a tout de même fallu laisser un peu de temps à GSC Game World pour finaliser un nouveau portage. Le studio ukrainien a connu des années difficiles mais il continue de travailler sans relâche sur ce projet, jusqu’à cette version PS5 qui avait été annoncée plus tôt dans l’année. Il profite de la Gamescom pour donner une date plus précise, qui coïncide avec le premier anniversaire du jeu.
L’édition physique vous demandera un téléchargement supplémentaire
Il fallait croire que tout était écrit à l’avance, ou que GSC Game World a bien organisé son coup. L’exclusivité temporaire Xbox va donc durer un an tout pile autour de ce STALKER 2: Heart of Chornobyl, puisque la version PS5 du jeu sortira le 20 novembre, date du premier anniversaire de ce second épisode.
Les précommandes de ce portage viennent d’ouvrir sur le PlayStation Store, avec une édition standard qui sera vendue à 59,99 €. Deux autres éditions sont au programme, avec tout d’abord une édition Deluxe à 79,99 € qui comprendra une quête annexe bonus, un pack d’armes et la bande-son ainsi que l’artbook numériques. L’édition Ultimate est quant à elle au prix de 109,99 € et comprend le même contenu, en plus du Season Pass et d’un autre pack d’armes et de tenues. Une édition physique sera disponible, mais on remarque sur la jaquette qu’un téléchargement supplémentaire sera demandé.
Pour en savoir davantage sur ce STALKER 2: Heart of Chornobyl, n’hésitez pas à consulter notre test de la version PC.
