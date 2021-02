Square Enix réalise une belle année 2020 grâce à Final Fantasy VII Remake

L’année 2020 a été mouvementée pour tout le monde, mais les éditeurs de jeux semblent plutôt bien s’en sortir, avec des ventes qui augmentent comme pour Square Enix. L’éditeur japonais continue de progresser d’année en année comme nous l’apprend le dernier rapport financier de l’entreprise qui fait le point sur l’année 2020.

Marvel’s Avengers fait quelque peu descendre les chiffres

En 2020, d’avril à décembre, Square Enix annonce avoir vu augmenter les ventes générales de ses jeux de 33,7% par rapport à la même période en 2019. Les revenus générés sont en revanche un peu moins rentables, avec une perte de 4,7% en comparaison à l’année précédente, mais Square Enix reste largement dans le vert.

Cette petite baisse de profits est certainement à amputer à Marvel’s Avengers, dont le cout de développement n’avait pas été remboursé en novembre dernier, malgré le fait que le jeu soit le titre le plus vendu du mois de septembre. Si Square Enix se porte bien malgré cela, c’est avant tout grâce à son premier semestre et la sortie de Final Fantasy VII Remake, qui a fait bondir les ventes de jeux, avec des revenus générés deux fois plus important que ce que Square avait enregistré sur la même période en 2019.

Les ventes de jeux ont continuellement baissé depuis le premier semestre, malgré Marvel’s Avengers, ce qui s’explique aussi par le fait qu’aucune extension de Final Fantasy XIV n’est sortie en fin d’année. On peut cependant s’attendre à une annonce prochaine d’ici le 6 février pour le MMO.

Square Enix devrait donc bien terminer l’année fiscale, et tout faire pour que l’année 2021/2022 soit encore plus rentable.