Square Enix donne un aperçu de Final Fantasy VII Remake sur Switch 2 et Xbox Series face aux versions PC et PS5

Il aura fallu se montrer plus que patients, mais Final Fantasy VII Remake va enfin sortir sur d’autres plateformes que sur les consoles PlayStation et PC dès 2026. Et maintenant que Square Enix veut à nouveau prioriser la stratégie multiplateforme, pas question d’offrir des portages au rabais. Il nous montre ainsi le résultat visé sur Switch 2 et Xbox Series, et il faut bien ouvrir l’œil pour constater des différences.

Jaquette de Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 10/06/2021

