Square Enix donne un aperçu de Final Fantasy VII Remake sur Switch 2 et Xbox Series face aux versions PC et PS5

Il aura fallu se montrer plus que patients, mais Final Fantasy VII Remake va enfin sortir sur d’autres plateformes que sur les consoles PlayStation et PC dès 2026. Et maintenant que Square Enix veut à nouveau prioriser la stratégie multiplateforme, pas question d’offrir des portages au rabais. Il nous montre ainsi le résultat visé sur Switch 2 et Xbox Series, et il faut bien ouvrir l’œil pour constater des différences.
Le jeu des VII erreurs
l’éditeur japonais a publié une nouvelle vidéo qui offre un comparatif directe entre toutes les versions de Final Fantasy VII Remake Intergrade (ou presque, puisqu’il manque la Xbox Series S). On voit ainsi la version Switch 2 en action (en mode docké), au même titre que la version Xbox Series X, avec la toute première séquence du jeu dans laquelle Cloud effectue son iconique descente du train.
Et on ne va pas se mentir, il est difficile d’y décerner de véritables différences ici même lorsque l’on veut être pointilleux. Square Enix l’a dit, il a fait en sorte de bien travailler l’éclairage pour qu’une console comme la version Switch 2 ne souffre pas de la comparaison, et le travail semble réussi. Reste cependant à comparer le tout lorsque les combats démarrent, mais les premiers retours à propos du portage sur la console de Nintendo paraissent très encourageants pour le moment.
Pour rappel, Final Fantasy VII Remake Intergrade sera disponible sur Switch 2 et Xbox Series dès le 22 janvier 2026.
