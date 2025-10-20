Square Enix donne un aperçu de Final Fantasy VII Remake sur Switch 2 et Xbox Series face aux versions PC et PS5

Le jeu des VII erreurs

l’éditeur japonais a publié une nouvelle vidéo qui offre un comparatif directe entre toutes les versions de Final Fantasy VII Remake Intergrade (ou presque, puisqu’il manque la Xbox Series S). On voit ainsi la version Switch 2 en action (en mode docké), au même titre que la version Xbox Series X, avec la toute première séquence du jeu dans laquelle Cloud effectue son iconique descente du train.

Et on ne va pas se mentir, il est difficile d’y décerner de véritables différences ici même lorsque l’on veut être pointilleux. Square Enix l’a dit, il a fait en sorte de bien travailler l’éclairage pour qu’une console comme la version Switch 2 ne souffre pas de la comparaison, et le travail semble réussi. Reste cependant à comparer le tout lorsque les combats démarrent, mais les premiers retours à propos du portage sur la console de Nintendo paraissent très encourageants pour le moment.

Pour rappel, Final Fantasy VII Remake Intergrade sera disponible sur Switch 2 et Xbox Series dès le 22 janvier 2026.