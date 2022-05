Square Enix : Un bilan en hausse, tandis que l’éditeur continue de vouloir investir dans la blockchain et les NFT

Entre le rachat de ses studios occidentaux par Embracer Group et l’échec de certaines des dernières productions, à l’image de Babylon’s Fall, le rapport financier de Square Enix était très attendu au tournant. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, le groupe se porte bien, et affiche des résultats en hausse par rapport à la précédente année fiscale, que l’éditeur doit en grande partie à son MMO phare, Final Fantasy XIV.

Les MMO font du bien à l’éditeur

Même s’il a été retiré des ventes pendant quelques semaines, Final Fantasy XIV est aujourd’hui l’un d’un principaux moteurs de Square Enix. La sortie d’Endwalker a été plus que profitable si l’on en croit le rapport, ce qui n’étonnera personne, tandis que Dragon Quest X continue aussi d’engranger des profits.

Et si l’éditeur enregistre plus de profits que l’année passée, les ventes des autres jeux dits HD sont un peu moins profitables, même si aucun chiffre de vente n’a été partagé dans la foulée. L’entreprise cherche maintenant à renforcer son écosystème de licences, tout en créant de nouvelles IP.

Une nouvelle fois, Square Enix montre ici son intérêt pour tout ce qui touche à la blockchain et aux jeux play-to-earn, comme ce que son président Yosuke Matsuda a martelé à plusieurs reprises. L’éditeur profite de son jeu Shi‐San‐Sei Million Arthur pour continuer à investir dans le domaine des NFT, et les 300 millions de dollars récupérés suite à la vente de Crystal Dynamics et Eidos Montreal vont continuer à pousser la recherche et le développement dans ces nouvelles technologies, encore bien mal accueillies par le grand public.