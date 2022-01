Final Fantasy XIV : Le jeu va bientôt être remis en vente

Lorsqu’un jeu a été retiré de la commercialisation, c’est rarement pour de bonnes raisons, mais Final Fantasy XIV a été un cas à part. Le jeu était tellement populaire lors de la sortie de son extension Endwalker que les serveurs ne tenaient plus le choc, forçant Square Enix a retirer le jeu de la vente afin de ne pas boucher encore plus les files d’attentes, et de ne pas créer de mauvaises premières impressions pour celles et ceux qui commenceraient l’aventure. Mais après un mois de disette, le jeu va enfin revenir dans les bacs.

Un vrai renfort côté serveurs en juillet

C’est Naoki Yoshida qui annonce lui-même la reprise des activités avec un peu d’avance sur le planning, puisque le jeu sera de nouveau mis en vente le 25 janvier prochain (à 9 heures), lors de la mise en ligne d’un nouveau centre de données en Océanie :

« À l’origine, nous avions prévu d’ouvrir d’abord trois Mondes puis deux autres ultérieurement, mais après avoir évalué le nombre de joueurs en Océanie, nous avons décidé de fournir un effort supplémentaire pour ouvrir les cinq Mondes dès le départ. Nous estimons que tous les joueurs d’Océanie qui se connectent actuellement aux centres de données japonais, américains ou européens pourront migrer sur les centres océaniens lorsqu’ils le jugeront nécessaire. »

La reprise du service de changement de Monde d’origine débutera quant à elle le 26 janvier, et le système de voyage entre les centres de données arrivera avec la version 6.1.

Pour ce qui est de l’Europe, Square Enix prévoit une expansion des centres de données en deux phases (le processus est long à cause de la pénurie de semi-conducteurs dans le monde). La première aura lieu en juillet 2022, et ajoutera deux nouveaux mondes, tandis que que la seconde sera à l’été 2023, pour huit nouveaux mondes.

Le producteur s’excuse à nouveau de tous ces problèmes, et promet que des améliorations majeures sont à venir en 2022 et 2023.