La série TV Final Fantasy XIV ne verra pas le jour, le projet est annulé

Adapter un MMO en une série live-action était un projet pour le moins périlleux, pour ne pas dire absurde tant la tâche semblait être colossale. Et il aura fallu quelques années pour que le studio derrière le projet s’en rende compte, comme le confirme Dinesh Shamdasani, qui a co-fondé Hivemind, et qui confirme la mise à mort du show en réponse à une question sur ce dernier :

On apprend donc que Netflix n’était donc pas la seule plateforme potentiellement intéressée par le projet, et il n’est pas étonnant de voir Amazon être celui qui a failli lancer le projet étant donné que le groupe a investi beaucoup d’argent pour ses séries sur Prime Vidéo. Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne, malgré la popularité du MMO.

Dead. We took around a fantastic pilot script by Ben Lustig & @jakethornton along with a multi-season plan they built with our show runners but got rejected across the board. The size and scale needed to do it right proved too much for anyone to want to risk. Amazon came closest.

— Dinesh Shamdasani (@dinesh_s) January 23, 2024