Babylon’s Fall : Square Enix tient déjà à rassurer la communauté avec du contenu prévu jusqu’à la saison 3

Babylon’s Fall n’a pas vraiment eu droit à un démarrage mémorable. Peinant difficilement à atteindre un pic de 1 000 joueuses et de joueurs en simultané sur Steam, le titre prend un bien mauvais départ pour un jeu service, qui veut justement tout miser sur son aspect coopération et sa longévité. De quoi déjà signer son arrêt de mort ? Pas pour Square Enix et PlantinumGames, qui entend bien ne pas laisser tomber le jeu tout de suite.

Today, we revealed new information about version 1.1.0, the NieR:Automata collaboration event and the future of BABYLON'S FALL development.

Read the full update here: https://t.co/DhGbngEdlK pic.twitter.com/VUmCn2FrLn

— BABYLON'S FALL (@BabylonsFall_EN) March 18, 2022