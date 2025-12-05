Springs, Eternal : Le studio derrière Gone Home et Tacoma revient avec un nouveau jeu narratif à l’ambiance pesante

Les sources chaudes de l’angoisse

Conçu comme un jeu court qui ne devrait pas vous prendre plus de trois heures de votre temps, Springs, Eternal est un titre narratif en vue à la première personne dans lequel on ira se ressourcer au sein des Stillwater Springs, des sources chaudes perdues dans la forêt qui cachent de nombreux secrets. Vous trouverez aussi bien de sombres cavernes que des lieux plus relaxants, mais comme on peut le voir avec cette première bande-annonce, l’atmosphère promet d’être bien lourde.

En arpentant les sombres chemins de ce lieu, vous tomberez nez à nez avec d’étranges personnages, tout en vous rappelant avec nostalgie l’histoire d’amour (tragique) qui est au centre des événements du jeu. Plusieurs choix de dialogues seront ici proposés afin de tenter de débloquer de nouvelles conversations qui vous aideront à mieux comprendre ce qu’il se trame réellement ici.

Pour le moment, Springs, Eternal ne semble être prévu que sur PC, et sortira dans le courant de l’année 2026. Une page Steam est maintenant disponible.