Cela fait quelque mois que la célèbre série d’infiltration Splinter Cell refait parler d’elle à coup de fuites et de rumeurs dévoilées par Tom Henderson, journaliste chez VGC et IGN (entre autres). Alors qu’il confirmait il y a quelques mois que la prochaine itération des aventures de Sam Fischer était bel et bien en développement chez Ubisoft, le voilà qui frappe de nouveau avec une rumeur de taille. Selon lui, ce futur épisode se déroulerait en open-world.

Ubisoft's Splinter Cell game that is in early development is currently scoped as a… You guessed it… Open World of sorts.

"A more stealthy version of Assassin's Creed"

"Similar to how Halo Infinite has done its Open World" pic.twitter.com/eqSzRplhu5

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 8, 2021