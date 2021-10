Splinter Cell : VGC indique qu’un jeu Splinter Cell est en développement et pourrait être annoncé en 2022

Chez Ubisoft, il y a des séries que l’on espère revoir depuis des années maintenant, tandis que d’autres sont déclinées à l’infini. Splinter Cell est l’une de ces séries qui manquent, étant donné que le dernier grand jeu sur consoles remonte à Blacklist, sorti il y a maintenant plus de 8 ans. Et tandis que Ubisoft s’évertue à faire revivre la saga d’une façon ou d’une autre avec des projets VR, une série d’animation, ou encore des apparitions de Sam Fischer dans d’autres jeux, les fans attendent impatiemment l’annonce d’un nouveau volet.

Enfin les prémices d’un retour ?

Cela pourrait ne plus trop tarder, du moins si l’on en croit Tom Henderson qui écrit chez VGC (entre autres), et qui a récemment enchaîné les scoops du côté de Battlefield 2042 ou encore GTA Trilogy. Dans un nouvel article publié par le site, on apprend alors que selon les sources de ce dernier, un nouveau jeu Splinter Cell serait bien en développement chez Ubisoft.

Le développement n’en serait encore qu’à ses balbutiements si l’on en croit le site, mais le titre pourrait tout de même être annoncé l’année prochaine. Si on ne sait pas encore quel(s) studio(s) seraient sur le projet, VGC indique que ce jeu Splinter Cell ne serait pas dans les mains de la maison-mère à Montréal.

Toujours est-il que l’on prendra ces informations avec des pincettes, en attendant une déclaration d’Ubisoft, qui a refusé de commenté l’enquête de VGC.