Sovereign Tower : les créateurs de Crown Gambit annoncent un RPG de gestion narratif autour de la Table Ronde

Gérer un royaume et des chevaliers imprévisibles

Après la sortie de Crown Gambit l’année dernière, le studio revient à une ambiance médiévale mais dans un genre assez différent. Fini les combats à base de cartes et place à la gestion. Dans Sovereign Tower, on incarne un souverain fraîchement couronné et chargé de maintenir l’équilibre d’un royaume aussi ambitieux qu’instable. La gestion ne se limite pas aux finances ou à l’opinion publique, car il faudra surtout composer avec les egos démesurés de chevaliers excentriques (la première recrue vous demande d’adopter un chat par exemple), répondre aux demandes parfois absurdes des sujets et arbitrer entre différentes factions.

Ainsi, chaque décision compte. On devra assigner le bon chevalier à la bonne mission, en tenant compte de ses compétences, de ses faiblesses et de l’impact potentiel sur la stabilité du royaume. De ce côté-là, ceux qui ont joué à Dispatch et sa gestion de héros devraient retrouver quelques similitudes. En outre, comme pour Crown Gambit, certaines quêtes semblent insignifiantes, d’autres sont improbables, mais toutes participent à l’évolution du récit.

Lorsque les choix mènent au chaos (ce qui semble inévitable) Sovereign Tower introduit une mécanique permettant de conclure un pacte démoniaque pour remonter le temps. Cette fonctionnalité permet d’explorer de nouveaux embranchements narratifs, de débloquer des options de dialogue inédites et de révéler des secrets jusque-là inaccessibles. Le jeu mise ainsi sur une forte rejouabilité, et chaque tentative offre une lecture différente du pouvoir, de ses conséquences et des relations entre les personnages.

Pour la direction artistique, on retrouve l’une des forces de Crown Gambit avec une direction artistique portée de nouveau par Gobert (directeur artistique et créatif) :

Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir enfin révéler Sovereign Tower au monde. En tant que petit studio indépendant français, pouvoir créer des jeux vidéo est un véritable privilège, pour lequel nous resterons toujours reconnaissants (seulement 3 % des entreprises du secteur vidéoludique sont issues de la Bretagne !). Nous espérons que les joueurs prendront plaisir à découvrir cette première portion du jeu désormais disponible sur itch.io, et nous avons hâte de voir comment ils réussiront… ou échoueront, dans leur nouveau rôle de souverain.

Premier avis sur Sovereign Tower

Pour faire court, le titre se structure en cycles (ou tours) articulés autour de la gestion de votre tour. À chaque cycle, vous recevez des visiteurs : nobles, émissaires, habitants ou chevaliers. Cette phase permet de recruter de nouveaux chevaliers, d’obtenir des quêtes ou encore de trancher directement certaines doléances. Après cela, il vous faut assigner les chevaliers aux bonnes quêtes en prenant en compte leurs forces et faiblesses. Ce qui se traduit par des statistiques (force, intelligence, chance…). D’autres pièces de la tour se débloquent au fur et à mesure comme la forge permettant d’acheter de l’équipement et réparer l’armure de vos chevaliers Au cycle suivant, vous découvrez les résultats des expéditions. Le plus étonnant est qu’il est parfois possible de débloquer des conclusions inattendues impliquant directement les chevaliers envoyés sur place.

Le début de jeu est assez tranquille, mais on perçoit déjà le bourbier savamment orchestré dans lequel le studio cherche à nous entraîner sur le plan de la gestion. Entre les relations entre chevaliers — qui peuvent se renforcer ou se détériorer —, l’équilibre financier du royaume et les différentes factions à satisfaire (le peuple, la noblesse, les académiciens…), il est évident que ce rythme posé ne durera pas éternellement. Grâce à Crown Gambit, qui nous a montré tout le talent du studio en matière de narration et d’écriture, on est impatient d’en voir plus.

Pour les curieux, une première version jouable gratuite est d’ores et déjà disponible sur itch.io. D’une durée d’une heure environ, elle vous permet d’avoir un bon aperçu du concept qui semble plutôt prometteur selon nous. Sovereign Tower est attendu sur PC en août 2026.