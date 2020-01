Kingdom Hearts 3 ReMind est sorti ce 23 janvier à minuit, et nous avons parcouru le titre en long et en large pour vous donner un avis complet. Attendu par les fans comme le simili d’un Kingdom Hearts 2 Final Mix pour citer le meilleur exemple, ce DLC sortant un an après la sortie du troisième opus apporte-il vraiment quelque chose de pertinent ?

Ce test est garanti avec un minimum de spoil, nous ne parlons pas de ce que Square Enix n’a pas dévoilé lors de sa communication. Reste qu’il est préférable d’avoir entièrement terminé l’histoire principale avant de poursuivre la lecture.

La clef du portefeuille des fans

Sans en dire trop sur les derniers événements du jeu, Kingdom Hearts ReMind sonne comme une redite plus qu’un véritable contenu supplémentaire. On revit les derniers événements sous un autre angle, nous avons ainsi de nouveaux boss à combattre et un nouveau niveau de compréhension, mais on sent tout de même un sentiment d’insatisfaction surtout au vu du prix (30 € pour la version de base, et 40 € si vous optez pour le concert vidéo en plus).

Tetsuya Nomura, comme à son habitude, complique encore plus les choses en nous rajoutant bon nombres de cinématiques ainsi que de nouvelles questions, en particulier avec la fin secrète qui annonce quelque chose de très ambitieux. Pour autant, cela donne à ce DLC un aspect contemplatif trop présent. Comme pour Kingdom Hearts 3, le rythme est mal géré sauf qu’ici, c’est entre l’action et la contemplation.

Clairement ce Kingdom Hearts 3 ReMind n’est pas à la hauteur de ce que l’on attendait en matière de contenu. Même si les modes permettant de créer des diaporamas et des photos personnalisées sont intéressants, ce ne sont pas des arguments suffisants pour un DLC de cette envergure. Heureusement, il en a d’autres bien plus concrets que les fans apprécieront bien plus.

Des additions plus que bienvenues

Comme nous, certains fans vont quand même craquer ce nouveau contenu qui possède tout de même des ajouts que l’on attendait avec impatience. Grâce aux changements de personnages jouables, les combats que l’on connaît déjà connaissent quand même un petit vent de fraîcheur. Il est toujours possible d’opter pour Sora, mais il serait dommage de passer à côté du changement. On regrette cependant que ces phases soient seulement ponctuelles.

L’atout de ce DLC qui plaira aux fans est son challenge, tout d’abord parce que l’on peut personnaliser sa difficulté via le menu premium. Etant donné que la difficulté critique est arrivée tardivement, certains voudront profiter de tout un tas d’options et de guides pour la progression dans une partie en « New Game Plus » moins frustrante au niveau du challenge.

On retiendra toutefois bien plus les treize « data boss » qui seront disponibles après avoir complété l’histoire de ce DLC. Ceux qui trouvaient ceux du jeu de base plutôt gentils risquent de se casser les dents sur ces derniers et c’est tant mieux.

Conclusion

Même si beaucoup de fans vont se jeter dessus comme une glace à l’eau de mer, Kingdom Hearts 3 ReMind fait pale figure comparé à l’exemple même du « Kingdom Heart ++ », Kingdom Hearts 2 Final Mix. La grande majeure partie du scénario est une redite avec quelques variances saupoudrées de cinématiques supplémentaires. Le véritable intérêt consistera à jouer avec d’autres personnages, en apprendre un peu plus sur la fin, et le défi ultime des nouveaux boss. Et pour 30 €, c’est vraiment maigre.