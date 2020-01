Ces dernières années, il faut bien avouer que l’on nous a plutôt gâté en matière de RPG. Avec une année 2017 particulièrement riche avec notamment l’excellent Persona 5 puis quelques bonnes trouvailles en 2018 comme Vampyr ou encore Octopath Traveler, 2019 a aussi été une belle année. Certes, il faut avouer que l’on a peut-être pas eu autant d’incontournables que certaines années, mais il y a tout de même de bonnes pioches.

C’est pourquoi on vous propose un petit top 8 des RPG qu’il ne fallait pas manquer en 2019. Bien sûr, c’est un classement subjectif, basé sur l’avis de la rédaction mais n’hésitez surtout pas à partager le votre dans les commentaires. Alors, quels sont les jeux de rôle qu’il fallait faire l’année passée ?

Pokémon Épée /Pokémon Bouclier

Développeur : Game Freak / Pokémon Company

: Game Freak / Pokémon Company Plateformes : Switch

: Switch

La série principale de Pokémon a fait son retour en 2019 avec Pokémon Épée et Bouclier ! malgré le fait que les fans ont un peu déchanté devant les graphismes et les animations, les deux versions ont tout de même eu le succès propre à la licence. Seulement, on ne peut pas l’ignorer, Pokémon a beaucoup de potentiel qui reste inexploité.

Pokémon épée et Bouclier sont des jeux sympathiques, qui se déroulent dans une région qui a du charme. La chasse au Pokémon est plaisante, la stratégie est plus accessible, les routes et les cavernes sont moins longues et moins frustrantes, et les combats Gigamax sont épiques. Mais on sait qu’il manque quelque chose. L’histoire se finit en une vingtaine d’heures, et on a l’impression de devenir le dresseur le plus puissant du monde en une balade à vélo.

On est nombreux à espérer de meilleures décisions de la part de Game Freak, car ils ont déjà su faire des épisodes plus intéressants et mieux aboutis par le passé. En attendant, nous pourrons toujours voir ce que donne la capture de créatures magiques du côté de la concurrence, avec Temtem par exemple.

The Outer Worlds

Développeur : Obsidian Entertainment

: Obsidian Entertainment Plateformes : PC, PS4, One

: PC, PS4, One

Malgré sa communication relativement silencieuse, The Outer Worlds est un RPG qui se faisait particulièrement désirer. Il faut dire qu’il est développé par Obsidian Entertainment, les créateurs de Fallout New Vegas et l’on était donc en droit d’en attendre beaucoup. Le jeu de rôle nous plongera dans un univers science-fiction où vous incarnez un personnage qui était censé coloniser de nouvelles terres.

Sauf que, vous n’arrivez pas 10 ans plus tard comme prévu mais 70 ans après. Les événements ont ainsi pris une tournure complètement différente, avec de grandes corporations qui ont pris le pouvoir et ce sera à vous d’explorer les différents recoins pour en savoir plus et de sauver le système. The Outer Worlds propose une narration plutôt sympa et surtout un système de choix/conséquences qui offre une réelle liberté. Il n’est pas dénué de défauts, mais en tant que RPG, il fait clairement le taff.

Outward

Développeur : Nine Dots Studio

: Nine Dots Studio Plateformes : PC, PS4, One

: PC, PS4, One

Outward est un RPG en monde ouvert comme nul autre. A la fois prenant et exigeant, il pourra en frustrer quelques uns mais l’expérience qu’il offre en matière de voyage grâce à un réalisme bien dosé est sa plus grande force. Il est exigeant mais ce n’est pas pour autant un « Dark Souls like » comme on peut souvent s’y attendre quand on parle de jeux ardus. Tout le côté survie participe à l’immersion d’autant que nous ne sommes qu’un humble voyageur humain sans destin glorieux prédéfini.

Il possède tout de même quelques défauts notamment techniques. Il peut aussi sembler parfois un peu vide mais il reste assez original pour qu’on lui laisse sa chance. Il fourmille de bonnes idées même si cela veut dire que vous devez renoncer à des éléments de confort considérés comme acquis à l’image de la carte qui ne donne pas notre position. On prend son sac, on explore et advienne que pourra, le côté imprévisible de l’aventure fait tout son charme.

Kingdom Hearts 3

Développeur : Square Enix

: Square Enix Plateformes : PS4, Xbox One

: PS4, Xbox One

L’année avait démarré en trombe, avec l’arrivée d’un des JRPG les plus attendus de cette dernière décennie, Kingdom Hearts III. Sans être devenu une véritable arlésienne, le titre de Square Enix vient enfin faire suite au second opus sorti en 2006, et aux nombreux spin-off qui ont vu le jour dans les années suivantes.

L’aventure de Sora, Donald et Dingo a donc continué en 2019, avec un troisième épisode très abouti qui nous demandait toujours de visiter quelques mondes issus de l’univers Disney, afin de combattre les forces maléfiques en présence. Entre le royaume d’Hercule, le magasin de jouets de Toy Story, Arendelle de La Reine des Neiges ou la ville de San Fransokyo tirée des Nouveaux Héros, il y avait de quoi contenter tous les fans de Disney et les faire voyager dans leurs mondes préférés.

Les nouveautés n’étaient pas en reste côté gameplay, avec des attractions spectaculaires et des transformations de Keyblade qui ajoutaient un sacré dynamisme à l’ensemble. Côté histoire, la saga Xehanort a pris fin, mais la série aura bien droit à une suite, notamment avec le DLC ReMind qui arrivera si fin janvier. Si le scénario a perdu beaucoup de néophytes, qui n’ont pas pu profiter pleinement des qualités du jeu, Kingdom Hearts III reste l’un des gros poids lourds de cette année et un JRPG de choix.

Greedfall

Développeur : Spiders

: Spiders Plateformes : PC, PS4, One

: PC, PS4, One

Dans le domaine des RPG AA, on peut dire que le studio Spiders a de la bouteille avec des projets ambitieux mais qui se sont souvent fait plomber par un manque de moyen. On peut dire qu’avec Greedfall, ils ont pu trouver un équilibre satisfaisant. En plus de ça, nous avons droit à un univers fascinant qui mélange le fantastique et l’histoire de l’Europe du XVIIe siècle. En s’inspirant des meilleurs comme Bioware ou CD Projekt, il arrive à nous plonger dans son lore grâce à ses personnages bien développés et ses quêtes scénarisées (même annexes).

Seuls le système de combat qui se répète beaucoup et la difficulté parfois mal dosée pourront lui porter préjudice. En outre il possède un système de faction vraiment intéressant, une direction artistique impeccable et une bande son maîtrisée. Le titre ne propose cependant que le doublage anglais bien que le studio a expliqué que c’était un manque de moyen.

Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée (Switch)

Développeur : Square Enix

: Square Enix Plateformes : Switch

: Switch

Initialement sorti en 2017, l’édition ultime du dernier épisode de la saga Dragon Quest a tout de même fait parler de lui cette année. Les bonus et améliorations des autres éditions sont regroupés dans cet immanquable du JRPG : des musiques orchestrales, les dialogues entièrement doublés en japonais et en anglais, la possibilité de choisir entre l’affichage 2D et 3D à tout moment, des scénarios additionnels… Dragon Quest XI S finira de convaincre ceux qui hésitaient à débuter ce jeu, car cette fois, tout y est.

Il faut tout de même retenir que Dragon Quest est un RPG assez « à l’ancienne » dans son approche : le scénario comme les mécaniques sont très classiques, et l’impression de déjà-vu se fera vite sentir. On pourrait presque remplir un bingo tant les stéréotypes sont nombreux.

Malgré cela, on se laisse tout de même volontiers embarquer dans l’histoire et l’exploration du royaume d’Elréa. On se plaît à découvrir les lieux, les personnages et les monstres. On est tenté de fouiller dans tous les coins pour trouver des trésors et des matériaux, ou à lire la demi-page de texte de chaque livre de 10cm d’épaisseur que l’on trouve dans les bibliothèques. Dragon Quest c’est mignon et coloré, et il y a des dragons dedans. Que demander de plus ?

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel 3

Développeur : Falcom

: Falcom Plateformes : PS4

: PS4

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel 3 est un RPG avec un fort aspect narratif qui ne vous laissera pas de marbre si vous vous y plongez. Falcom déroule ici un autre chapitre de son univers étendu The Legend of Heroes. Nous avons ici le troisième épisode de l’arc d’Erebonie ou Trails of Cold Steel. Il peut d’être difficile de se lancer en cours de route sans avoir fait les nombreux opus précédents mais heureusement il vous donne toutes les clefs pour comprendre les enjeux de son scénario d’autant qu’il est traduit pour la première fois en français.

Il introduit en outre de nouveaux personnages, véritable point fort de cette série au passage, et vous mettra dans un intrigue fascinante à suivre sous couvert de conflits entre territoires. Il n’est pas pour autant contemplatif car il dispose d’un système de combat au tour par tour réellement plaisant. Pour le reste, (exploration quêtes…) c’est du classique. Son aspect technique est quelque peu daté et la progression très linéaire pourra en agacer certains mais il reste un excellent J-RPG à ne surtout pas manquer.

Disco Elysium

Développeur : ZA/UM

: ZA/UM Plateformes : PC

: PC

Difficile d’être passé à côté de ce titre en 2019. Avec 4 récompenses reçues lors des Game Awards ainsi que le prix du meilleur RPG et du meilleur titre indépendant au sein de notre rédaction, Disco Elysium s’est vraiment illustré comme LE titre indépendant de 2019. On en parle d’ailleurs aussi dans notre sélection des meilleurs jeux indé’ de l’année.

Rares sont les jeux qui arrivent à mêler aussi bien sa narration à son gameplay, le soin apporté aux doublages et à la direction artistique rend l’expérience de jeu sublime et très personnel. Sans parler du fait que la rejouabilité du titre est excellente au point qu’il est même conseillé de venir à bout du jeu plusieurs fois.

Petit hic cependant, le jeu n’est pas traduit et doublé en français, et puisque les sujets abordés au cours du titre sont très techniques en plus de nous plonger dans un monde fantastique, il vous faudra de très bonnes compétences en anglais pour ne pas subir quelques moments de fatigues lors de votre parcours du jeu. En bref, peut-être vaudra-t-il mieux attendre une traduction française pour se lancer dans ce jeu qui nous plonge au cœur d’un monde nouveau et nous fait réfléchir à notre place et à nos choix et actions dans ce dernier.

Et voilà, cette sélection des RPG qu’il ne fallait pas manquer en 2019 s’achève. Bien sûr, d’autres titres sont sortis, comme le sympathique Atelier Ryza ou encore Oninaki mais ils n’ont pas autant marqué les esprits selon nous. N’hésitez pas également à nous faire part de vos plus belles découvertes cette année et à nous faire un petit top 3 de vos RPG de 2019.