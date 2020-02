Une suite à Hellpoint disponible gratuitement et fait office de démo

Alors que Hellpoint vient tout juste de trouver sa date de sortie fixée au 16 avril, son éditeur, tinyBuild, vient d’annoncer l’arrivée surprise d’une suite : Hellpoint: The Thespian Feast. Celle-ci, accessible gratuitement sur Steam, fait surtout office de démo et permet d’être plongé dans l’univers du titre.

Prenant place de nombreuses années après l’intrigue de Hellpoint, The Thespian Feast est un chapitre où l’on y incarne un autre personnage principal. Il s’agit tout simplement d’une démo qui permet d’approcher les mécaniques mais elle reprend aussi la carte de la toute première version d’essai sortie il y a quatre ans (et sera présente dans une autre version dans le jeu définitif).

Voici le synopsis de cette démo : « De nombreuses années après l’incident, quelqu’un a enfin réussi à se frayer un chemin jusqu’à Irid Novo, une colonie spatiale tombée dans l’oubli. Les découvertes de l’enquêteur défient la raison, mais une obsession pousse celui-ci à continuer. S’il parvient à échapper la mort, il sombrera sans nul doute dans la folie. ».

L’initiative est bien sûr louable et permettra aux joueurs d’avoir un premier avis. Un avis plutôt mitigé si l’on en croit les premières évaluations négatives sur Steam. Quoiqu’il en soit, Hellpoint est prévu sur PC, PS4, Xbox One et Switch le 16 avril.