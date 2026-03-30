Les sorties jeux vidéo de la semaine du 30 mars (Super Meat Boy 3D, Darwin’s Paradox!…)

Les sorties de la semaine

Cette semaine, pas de gros AAA pour monopoliser l’attention, même si quelques licences connues sont dans les parages. On pense évidemment à Super Meat Boy qui revient avec un épisode assez particulier, au même titre que Legacy of Kain. On prendra aussi un peu de notre temps pour s’intéresser à Darwin’s Paradox!, cet étrange jeu nous permettant d’incarner un jeune poulpe qui va devoir ruser et se cacher dans des niveaux remplis de machines et d’humains menaçants.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

30 mars

31 mars

1er avril

2 avril

3 avril