Les sorties jeux vidéo de la semaine du 30 mars (Super Meat Boy 3D, Darwin’s Paradox!…)
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Rédigé par Jordan
Et voilà, le mois de mars est désormais presque derrière nous, nous laissant ainsi souffler après des semaines très intenses et riches en sorties. Le rythme devrait maintenant se calmer durant quelques semaines, même s’il y a toujours plein de jeux à surveiller. On fait le point sur les sorties jeux vidéo de la semaine.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, pas de gros AAA pour monopoliser l’attention, même si quelques licences connues sont dans les parages. On pense évidemment à Super Meat Boy qui revient avec un épisode assez particulier, au même titre que Legacy of Kain. On prendra aussi un peu de notre temps pour s’intéresser à Darwin’s Paradox!, cet étrange jeu nous permettant d’incarner un jeune poulpe qui va devoir ruser et se cacher dans des niveaux remplis de machines et d’humains menaçants.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
30 mars
- Hozy (PC)
31 mars
- Super Meat Boy 3D (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Legacy of Kain: Ascendance (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Star Trek: Infection (Meta Quest, Steam VR)
- Subliminal (PC)
- Raccoin: : Coin Pusher Roguelike (PC)
1er avril
- Goat Simulator 3 (Switch 2)
2 avril
- Darwin’s Paradox! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Fishbowl (PC, PS5)
- Temtem Swarm (PC, PS5)
- Morkull Ascend to the Gods (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- I Am Jesus Christ (PC)
- Clean Up Earth (PC)
- Xenonauts 2 (PC)
3 avril
- All will Fall (PC)
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