Les sorties jeux vidéo de la semaine du 20 octobre (Ninja Gaiden 4, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Dispatch…)

Les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine

La diversité sera de mise cette semaine, puisque vous pourrez aussi bien faire jaillir des litres de sang dans Ninja Gaiden 4 et Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 que de réveiller votre âme d’enfant avec un nouveau jeu Dora l’exploratrice. On notera également la sortie des premiers épisodes de Dispatch, nouvelle comédie super-héroïque qui reprend le format des jeux Telltale, ou encore l’arrivée de Jurassic World Evolution 3 qui vous permettra de gérer votre propre parc de dinosaures (pour voir à quel point tout ceci peu mal tourner).

Voici la liste des sorties jeux vidéo importantes à venir cette semaine :

21 octobre

22 octobre

Dispatch (PC, PS5, épisodes 1 & 2)

23 octobre

24 octobre