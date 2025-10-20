Les sorties jeux vidéo de la semaine du 20 octobre (Ninja Gaiden 4, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Dispatch…)
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Alors qu’on a à peine le temps de s’intéresser à tout ce qui est sorti la semaine dernière, voici que le calendrier s’accélère de nouveau avec une semaine bien trop remplie. Comme tous les ans, la fin du mois d’octobre nous laisse peu le temps de respirer, avec beaucoup de sorties à noter qui devraient ravir tous les publics. On fait le point.
Les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine
La diversité sera de mise cette semaine, puisque vous pourrez aussi bien faire jaillir des litres de sang dans Ninja Gaiden 4 et Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 que de réveiller votre âme d’enfant avec un nouveau jeu Dora l’exploratrice. On notera également la sortie des premiers épisodes de Dispatch, nouvelle comédie super-héroïque qui reprend le format des jeux Telltale, ou encore l’arrivée de Jurassic World Evolution 3 qui vous permettra de gérer votre propre parc de dinosaures (pour voir à quel point tout ceci peu mal tourner).
Voici la liste des sorties jeux vidéo importantes à venir cette semaine :
21 octobre
- Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Painkiller (PC, PS5, Xbox Series)
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines – 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Jurassic World Evolution 3 (PC, PS5, Xbox Series)
22 octobre
- Dispatch (PC, PS5, épisodes 1 & 2)
23 octobre
- PowerWash Simulator 2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Double Dragon Revive (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
- Plants vs Zombies Replanted (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, Switch 2)
- Full Metal Schoolgirl (PC, PS5, Switch 2)
- Persona 3 Reload (Switch 2)
- The Lonesome Guild (PC, PS5, Xbox Series)
- Tormented Souls 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Bounty Star (PC, PS5, Xbox Series)
- Becastled (PC)
- Dreamed Away (PC, Xbox One, Switch)
24 octobre
- Once Upon a Katamari (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Dora: Sauvetage en forêt tropicale (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
- Fast & Furious Arcade Edition (PS5, Xbox Series, Switch)
- Chicken Run: Eggstraction (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
Cet article peut contenir des liens affiliés