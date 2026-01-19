Les sorties jeux vidéo de la semaine du 19 janvier (Arknights: Endfield, MIO : Memories in Orbit…)

Les sorties de la semaine

Cette semaine, l’une des sorties majeures sera celle d’Arknights: Endfield, nouveau Genshin-like qui est en préparation depuis pas mal d’années et qui peut se reposer sur une licence qui a déjà tout un public sur mobiles. On retiendra également la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade, qui, presque six ans après la sortie du jeu de base sur PS4, arrive sur Xbox Series et Nintendo Switch. N’oublions pas non plus MIO : Memories in Orbit, un metroidvania qui devrait pas mal faire parler de lui.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

19 janvier

20 janvier

21 janvier

LORT (PC, accès anticipé)

Gooey (PC)

22 janvier

23 janvier