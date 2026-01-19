Les sorties jeux vidéo de la semaine du 19 janvier (Arknights: Endfield, MIO : Memories in Orbit…)
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Après une rentrée plutôt tranquille, le rythme des sorties jeux vidéo va commencer à s’accélérer en cette nouvelle semaine de janvier. Au programme des prochains jours, du gros gacha assez ambitieux, un portage qui s’est fait attendre pendant des lustres et plein de jeux moins connus qui méritent tout de même que l’on s’y attarde un peu.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, l’une des sorties majeures sera celle d’Arknights: Endfield, nouveau Genshin-like qui est en préparation depuis pas mal d’années et qui peut se reposer sur une licence qui a déjà tout un public sur mobiles. On retiendra également la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade, qui, presque six ans après la sortie du jeu de base sur PS4, arrive sur Xbox Series et Nintendo Switch. N’oublions pas non plus MIO : Memories in Orbit, un metroidvania qui devrait pas mal faire parler de lui.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
19 janvier
- CARNEDGE (PC)
20 janvier
- MIO: Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- 2XKO (PS5, Xbox Series)
- Blightstone (PC, accès anticipé)
21 janvier
22 janvier
- Final Fantasy VII Remake Intergrade (Switch 2, Xbox Series)
- Dynasty Warriors: Origins (Switch 2)
- Dynasty Warriors: Origins: Visions of Four Heroes (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Arknights: Endfield (PC, PS5, Android, iOS)
- Cult of the Lamb: Woolhaven (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Switch)
- No Rest for the Wicked : Together Update (PC)
- SEGA Football Club Champions 2026 (PC, PS4, PS5, iOS, Android)
- Nova Roma (PC, accès anticipé)
23 janvier
- Escape from Ever After (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
