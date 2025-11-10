Les sorties jeux vidéo de la semaine du 10 novembre (Call of Duty: Black Ops 7, Inazuma Eleven: Victory Road…)
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
La fin d’année approche tout doucement, avec un rythme des sorties qui devrait ralentir peu à peu, mais c’est encore une belle semaine bien remplie qui arrive. On fait le point sur toutes les sorties jeux vidéo à ne pas manquer durant ces prochains jours.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, deux événements sont à noter. Le premier, c’est évidemment la sortie d’un nouveau jeu Call of Duty avec Black Ops 7, puisque même si la saga a ses détracteurs, il s’agit là d’un jeu qui devrait atterrir au pied de très nombreux sapins encore cette année, même s’il est disponible dans le Xbox Game Pass.
L’autre sortie majeure de la semaine, c’est celle d’Inazuma Eleven: Victory Road, car cet opus s’est fait attendre. Presque élevé au rang d’arlésienne, cet épisode a sans cesse été repoussé, mais il est enfin prêt à siffler le coup d’envoi.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
10 novembre
- Surviving Mars: Relaunched (PC, PS5, Xbox Series)
- Ambrosia Sky (PC)
- School of Magic: Deck & Slash (PC)
- Into the Grid (PC, accès anticipé)
11 novembre
- Possessor(s) (PC, PS5)
- Lumines Arise (PS5, PC)
- Sacred 2 Remaster (PC, PS5, Xbox Series)
- Rue Valley (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Goodnight Universe (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- NASCAR 25 (PC)
- Unpetrified: Echoes of Nature (PC)
12 novembre
- Winter Burrow (PC, Xbox Series)
- Dispatch, épisodes 7 & 8 – fin de saison (PC, PS5)
13 novembre
- Inazuma Eleven: Victory Road (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Anno 117: Pax Romana (PC, PS5, Xbox Series)
- Yakuza Kiwami (Switch 2)
- Yakuza Kiwami 2 (Switch 2)
- Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack (PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2)
- Rennsport (PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally (PC, accès anticipé)
- Little Corners (PC)
14 novembre
- Call of Duty Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
- Where Winds Meet (PC, PS5)
- Dragon Ball: Sparking! Zero (Switch 2, Switch)
- Dark Atlas: Infernum (PC, PS5)
15 novembre
- Escape From Tarkov (PC)
Cet article peut contenir des liens affiliés