Les sorties jeux vidéo de la semaine du 10 novembre (Call of Duty: Black Ops 7, Inazuma Eleven: Victory Road…)

Les sorties de la semaine

Cette semaine, deux événements sont à noter. Le premier, c’est évidemment la sortie d’un nouveau jeu Call of Duty avec Black Ops 7, puisque même si la saga a ses détracteurs, il s’agit là d’un jeu qui devrait atterrir au pied de très nombreux sapins encore cette année, même s’il est disponible dans le Xbox Game Pass.

L’autre sortie majeure de la semaine, c’est celle d’Inazuma Eleven: Victory Road, car cet opus s’est fait attendre. Presque élevé au rang d’arlésienne, cet épisode a sans cesse été repoussé, mais il est enfin prêt à siffler le coup d’envoi.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

10 novembre

11 novembre

12 novembre

Winter Burrow (PC, Xbox Series)

Dispatch, épisodes 7 & 8 – fin de saison (PC, PS5)

13 novembre

14 novembre

15 novembre