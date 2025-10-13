Les sorties jeux vidéo de la semaine du 13 octobre (Légendes Pokémon: Z-A, ASUS ROG Xbox Ally…)
Le mois d’octobre a à peine débuté que l’on ne sait déjà plus où donner de la tête. Les sorties s’enchaînent, et cette semaine en est un bon exemple avec l’arrivée de jeux très attendus, mais pas que. On fait le point sur les sorties jeux vidéo de la semaine.
Les sorties de la semaine
Et cette semaine n’est pas une semaine comme les autres dans la mesure où l’on assistera à la sortie d’une console, née d’un partenariat entre ASUS et Xbox. Au-delà de cet événement, ce sont encore beaucoup de jeux qui nous attendent, et pas des moindres, ne serait-ce qu’avec la sortie d’un nouveau jeu Pokémon. Et c’est sans oublier l’arrivée plus confidentielle mais néanmoins importante du prochain jeu de Double Fine.
Voici la liste des sorties jeux vidéo majeures à ne pas manquer cette semaine :
14 octobre
- Just Dance 2026 (PS5, Xbox Series, Switch)
- NASCAR 25 (PS5, Xbox Series)
- Hooper et le trésor de Barbe-Pique (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
15 octobre
- Ball x Pit (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Cuffbust (PC)
16 octobre
- Console ASUS ROG Xbox Ally
- Légendes Pokémon Z-A (Switch, Switch 2)
- Pax Dei (PC)
- REACH (PC, PS VR2)
- Fellowship (PC, accès anticipé)
- Overthrown (PC, PS5, Xbox Series)
- GHOST TRAVELER: Adventures in Edo (PC, Switch)
17 octobre
