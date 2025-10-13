Les sorties jeux vidéo de la semaine du 13 octobre (Légendes Pokémon: Z-A, ASUS ROG Xbox Ally…)

Les sorties de la semaine

Et cette semaine n’est pas une semaine comme les autres dans la mesure où l’on assistera à la sortie d’une console, née d’un partenariat entre ASUS et Xbox. Au-delà de cet événement, ce sont encore beaucoup de jeux qui nous attendent, et pas des moindres, ne serait-ce qu’avec la sortie d’un nouveau jeu Pokémon. Et c’est sans oublier l’arrivée plus confidentielle mais néanmoins importante du prochain jeu de Double Fine.

Voici la liste des sorties jeux vidéo majeures à ne pas manquer cette semaine :

14 octobre

15 octobre

16 octobre

17 octobre