La console Asus ROG Xbox Ally est enfin en précommande, voici à quel prix et où la trouver
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Florian
Il était temps ! Après avoir fait trainer le suspens y compris durant sa conférence du Tokyo Game Show, Xbox vient de dévoiler les prix de sa console portable réalisée en collaboration avec Asus, les Asus ROG Xbox Ally et Asus ROG Xbox Ally X et a dans la foulée ouvert les précommandes à trois semaines de la sortie des appareils nomades. Prix, date, revendeurs déjà disponibles, on vous dit tout !
Quel est le prix des consoles portables Asus ROG Xbox Ally ?
D’après les informations recueillies sur le site officiel d’Asus ainsi que chez les différents revendeurs ayant déjà mis en ligne leurs pages de précommandes, voici les prix officiels des nouvelles consoles portables signées Asus et Xbox :
- Asus ROG Xbox Ally (Blanche) : 599,99 €
- Asus ROG Xbox Ally X (Noire) : 899,99 €
Vous pouvez aussi vous équiper d’une housse rigide spécialement conçue pour la console et déjà disponible sur Amazon au prix de 69,99 €.
Pour rappel, voici les informations techniques pour ces deux machines surpuissantes :
Asus ROG Xbox Ally
- Processeur : Processeur AMD Ryzen™ Z2 A
- Mémoire vive : 16 Go de RAM LPDDR5-6400
- Stockage : 512 Go M.2 2280 (SSD)
- Système d’exploitation : Windows 11 Famille – supporte Xbox Plein écran
- Écran : 7″ FHD (en 1080p) dalle IPS, 500 nits, format 16:9 ; 120Hz (taux de rafraîchissement élevé) ; AMD FreeSync Premium (taux de rafraîchissement variable)
- Ports : 2 x USB 3.2 Type-C avec DisplayPort 1.4 ; Power Delivery 3.0 ; 1 x UHS-II lecteur de cartes microSD ; 1 x prise audio combo de 3,5 mm
- Réseaux : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
- Batterie : 60 Wh — Adaptateur 65 W
- Poids : 670 g
- Dimensions : 290,8 x 121,5 x 50,7 mm
- Ergonomie : manettes inspirées de manettes Xbox ; gâchettes analogiques à effet Hall, bouton Xbox, 2 boutons arrière assignables, 2 sticks analogiques, retour haptique haute définition
Asus ROG Xbox Ally X
- Processeur : APU AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme
- Mémoire vive : 24 Go de RAM LPDDR5X-8000
- Stockage : 1 To M.2 2280 (SSD)
- Système d’exploitation : Windows 11 Famille – supporte Xbox Plein écran
- Écran : 7″ FHD (en 1080p) dalle IPS, 500 nits, format 16:9 ; 120Hz (taux de rafraîchissement élevé) ; AMD FreeSync Premium (taux de rafraîchissement variable)
- Ports : 1 x USB4 avec DisplayPort 2.1 ; Power Delivery 3.0, compatible Thunderbolt 4 ; 1 x USB 3.2 Type-C avec DisplayPort 2.1 ; Power Delivery 3.0 ; 1 x UHS-II lecteur de cartes microSD ; 1 x 3,5mm Combo Audio Jack
- Réseaux : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
- Batterie : 80 Wh — Adaptateur 65 W
- Poids : 715 g
- Dimensions : 290,8 x 121,5 x 50,7 mm
- Ergonomie : manettes inspirées de manettes Xbox ; gâchettes analogiques à effet Hall, bouton Xbox, 2 boutons arrière assignables, 2 sticks analogiques, retour haptique haute définition
Quand ouvriront les précommandes et où l’acheter ?
Les précommandes ouvrent ce 23 septembre dans 38 pays du monde, pour une sortie des consoles prévue pour le 16 octobre prochain. Vous pouvez d’ores et déjà précommander les consoles grâce à nos liens affiliés afin de soutenir le site, chez les revendeurs suivants, mais certaines offres pourraient encore être inactives ou à venir :
Asus ROG Xbox Ally
Asus ROG Xbox Ally X
Cet article peut contenir des liens affiliés