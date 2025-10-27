Des images du jeu service God of War de Bluepoint Games refont surface après son annulation

Un mélange de deux mythologies de la saga ?

Le site MP1ST a partagé quelques éléments de ce projet God of War annulé avec des screenshots issus du tout début du développement (que vous pouvez voir sur le site), qui montreraient que cet épisode devait ramener la saga en Grèce, après les deux épisodes nordiques. Cela se remarque par la présence de certaines poteries et via une architecture différente qui rappelle l’esthétique des premiers opus, même si l’on voit ici plus de cavernes que de temples, avec des armes évoquant plutôt celles des ennemis des derniers jeux, ce qui pourrait être finalement un mélange des genres.

Toujours selon les informations obtenues par le site, Hadès aurait ici été présent, en tant que propriétaire de l’armurerie. On ignore pour autant si cela veut dire que les événements du jeu prenait place avant God of War III, ou si ce spin-off voulait prendre des libertés et se placer en dehors de la temporalité de la saga.

On ne le saura sans doute jamais vraiment, ou du moins pas avant un petit moment, le temps que les langues se délient autour de ce projet encore fraichement annulé. Aujourd’hui, Bluepoint Games semble travailler sur un jeu d’action à la troisième personne, sans que l’on sache ce dont il s’agit pour autant. Allez savoir si le studio reprendra certains des concepts ici présentés afin de travailler sur un remake d’un God of War ou sur un nouvel épisode.