Bluepoint Games (Demon’s Souls Remake) rejoint les PlayStation Studios

C’est désormais officiel, et ce ne sera une grande surprise pour personne. Quelques semaines après avoir annoncé l’acquisition de Firesprite, Sony revient à la charge dans le domaine des acquisitions de studios avec cette fois-ci Bluepoint Games, ce qui était déjà pressenti depuis un bon moment.

Un projet original en cours

PlayStation Japan avait déjà fait la bourde en juin dernier lors du rachat de Housemarque, c’est pour on est plas vraiment surpris d’apprendre la nouvelle.

Bluepoint Games, que l’on connaît notamment pour les remakes de Shadow of the Colossus et Demon’s Souls (dont on apprend qu’il s’est vendu à 1,4 millions d’exemplaires), intègre aujourd’hui officiellement la famille des PlayStation Studios, faisant de lui le 15ème studio de la marque.

Voici les propos de Marco Thrush, président de Bluepoint Games, à l’occasion de cette acquisition :

« Nous sommes ravis d’avoir officiellement rejoint PlayStation Studios ! Depuis sa création en 2006, le studio Bluepoint est implanté à Austin, au Texas. Notre équipe compte désormais près de 70 créateurs extrêmement talentueux, et ce n’est qu’un début. Même si notre studio s’est agrandi au cours de ces 15 dernières années, nos objectifs n’ont pas changé : créer des jeux d’une qualité optimale en y prenant plaisir […] PlayStation possède un catalogue de jeux emblématiques et, pour nous, il n’y a rien de plus exaltant que de pouvoir faire découvrir ces chefs-d’œuvre à de nouveaux joueurs. Rejoindre la famille PlayStation Studios va permettre à notre studio d’aller encore plus loin et de créer des expériences toujours plus percutantes pour la communauté PlayStation. Merci à ceux qui nous soutiennent depuis toutes ces années. Il nous tarde de vous proposer de nouveaux jeux incroyables dans ce nouveau chapitre de l’histoire de Bluepoint Games ! »

Sur quoi va travailler Bluepoint maintenant ? Eh bien si l’on en croit un article d’IGN, qui a pu s’entretenir avec Thrush, le studio travaille bien sur un jeu original :

« Pour notre prochain projet, nous travaillons sur du contenu original pour l’instant. Nous ne pouvons pas dire ce que c’est, mais c’est la prochaine étape de notre évolution. »

Notez que cela ne veut pas forcément dire une nouvelle licence, mais simplement autre chose qu’un remake. On ne devrait donc pas avoir de nouvelles du projet tout de suite.