Demon’s Souls Remake : Une version PS4 repérée dans des données

Le lancement de la PS5 n’a pas vraiment été accompagné de beaucoup de jeux exclusifs à la console, en dehors du très joli Demon’s Souls Remake. Mais le titre était-il toujours prévu comme une exclusivité PS5 ? C’est ce que l’on vient à se demander avec les données d’une version PS4, repérée par le compte Twitter PlayStation Game Size, qui nous informe souvent en avance (et avec justesse) du poids des jeux PlayStation.

Demon's Souls News :

YES ! Demon's Souls have PS4 Version in Database !

BUT This Version Can Be Cancelled , Can Be Release Soon Or Can Be only small Test Version For Developers

#DemonsSouls #PS5 #PS4

— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 16, 2021