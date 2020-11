Demon’s Souls : la première claque next-gen, notre avis en vidéo

La PS5 ne compte pas forcément le line-up le plus rempli en exclusivité, mais le remake de Demon’s Souls a fait forte impression et s’impose que le premier titre indispensable de la console. Exploitant à merveille les capacités techniques de la console, le titre offre un rendu graphique simplement impressionnant et semble être le seul jeu du moment à véritablement faire ressentir le passage sur une console de nouvelle génération.

Après notre test écrit, on revient en détails sur toutes les spécifiés de ce remake en vidéo, avec nos captures maison.