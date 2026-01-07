Sony dévoile une nouvelle gamme de couleurs pour les façades et la manette DualSense de la PS5

La PS5 sous RVB

Une nouvelle collection a été révélée aujourd’hui pour la PS5 avec l’Hyperpop Collection, qui propose trois nouveaux coloris de manettes et de façades pour cette console. Il faut ici s’attendre à des couleurs assez vives, mais avec une touche sombre pour apporter un peu plus de contraste.

Ces trois coloris sont donc Techno Red, Remix Green et Rhythm Blue, qui sont censées représenter les couleurs des fils RVB selon Leo Cardoso, l’un des artistes derrière cette collection :

« Nous poussons le volume au maximum avec une collection qui ne se contente pas de se démarquer, mais qui prend le contrôle de la pièce. Inspirées par l’éclat des lumières RVB de vos impressionnantes installations gaming, ces nouvelles couleurs affichent un style sans concession. »

Comptez tout de même 84,99 € pour vous procurer l’une des DualSense présentées ici, ce qui n’est clairement pas donné. Les façades sont quant à elles affichées à un prix un peu plus doux de 74,99 €, ce qui fait cher le coup de peinture tie and dye.

Cette collection Hyperpop sera disponible dès le 12 mars prochain. Les précommandes vont quant à elles démarrer dès le 16 janvier sur le site de PlayStation.