Sonic Racing CrossWorlds : Voici tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine bêta du jeu

Quel sera le contenu de la bêta de Sonic Racing CrossWorlds ?

Au programme de cette bêta, 9 circuits sur les 24 du jeu vous seront proposés, tout comme 7 pistes « CrossWorlds ». Cette vidéo récapitulative nous en montre un peu plus tout en précisant que 21 véhicules seront disponibles, avec 42 gadgets à récupérer.

Du côté des personnages, 12 d’entre eux seront accessibles, à savoir :

Sonic

Tails

Amy

Knuckles

Shadow

Eggman

Omega

Zazz

Cream

Jet

Wave

Storm

Joker (dès le 31 août)

Plusieurs modes de jeux seront également disponibles en plus des modes pour personnaliser votre véhicule :

Grand Prix

World Match

Joker Festival

Time Trials

Rappelons que cette bêta sera gratuite, sauf pour les modes World Match et Joker Festival qui demanderont un abonnement Switch Online sur la console de Nintendo. Sur PS5 et Xbox, aucun abonnement ne sera demandé.

Sur quelles plateformes ce bêta test sera accessible ?

Même si Sonic Racing CrossWorlds sort également sur l’ancienne génération, ce test technique fera l’impasse sur la PS4 et la Xbox One, tout comme la version Switch 2 ne sera pas accessible. Vous pourrez donc en profiter sur PC via Steam et Epic Games Store, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Le cross-play sera activé.

Quand aura lieu de bêta test de Sonic Racing CrossWorlds ?

Vous serez en mesure de participer à ce test technique de Sonic Racing CrossWorlds dès le vendredi 29 août prochain, à 6 heures du matin, heure de Paris. Celui-ci va ensuite se conclure le mardi 2 septembre à la même heure.

Sonic Racing CrossWorlds sera disponible dès le 25 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, et plus tard sur Switch 2