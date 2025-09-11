Sonic Racing CrossWorlds sera à nouveau jouable avant sa sortie avec une démo, mais pas sur toutes les plateformes

Pas de démo sur PS4 et Xbox One

Vous avez une dernière chance de tester Sonic Racing CrossWorlds avant sa sortie grâce à une démo qui sera disponible dès le 17 septembre prochain, aux alentours de 6 heures du matin, heure de Paris. Cette démo sera essentiellement jouable en solo, histoire de vous accorder quelques tours de pistes gratuitement pour vous convaincre de passer à l’achat du jeu complet qui sortira la semaine suivante. Contrairement aux bêtas du jeu, ici, pas besoin de vous inscrire, vous aurez juste à la télécharger lorsqu’elle sera en ligne.

Enfin, pas sur toutes les machines. Si SEGA fait l’effort de sortir son jeu de courses sur l’ancienne génération, il n’a pas prévu de rendre cette démo accessible sur PS4 et sur Xbox One, alors qu’elle est bien prévue sur Switch. Pourquoi, ça on ne le sait pas, mais on remarquera que la démo de la Switch 2 n’est pas mentionnée non plus, étant donné que cette version sortira plus tardivement et que la démo de la version Switch 1 sera de toute façon disponible sur l’eShop.

Sonic Racing CrossWorlds sera disponible dès le 25 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, et plus tard sur Switch 2.