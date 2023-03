Voilà, vous avez fini le chapitre 4. Vous venez de retrouver Ashley, le principal objectif de ce Resident Evil 4 Remake. Mais l’aventure est encore loin d’être terminée et ce chapitre 5 vous demandera d’avoir un bon cardio.

S’échapper de l’église

Vous êtes à l’étage de l’église et un nombre important d’infectés vient à votre recherche. Désormais, vous serez deux et Ashley a une grande importance dans le gameplay. Oui, car si celle-ci meurt c’est la fin de la partie. Donc vous allez devoir désormais la protéger et croyez-nous, ce n’est pas simple. Car les infectés ne font pas semblant et certains vont même tenter de l’enlever. Dans cette situation vous allez devoir tout faire pour mettre à terre son agresseur avant qu’il ne vous distance.

Vous pouvez tout de même lui donner des ordres, deux précisément, soit lui demander de vous rejoindre soit celui de s’éloigner. Vous allez donc devoir tenter de vous habituer à appuyer sur la touche associée en fonction des situations.

Protéger Ashley

Revenons à notre mission, celle de fuir. Dans ce début de chapitre, on vous conseille donc de tracer votre route sans trop vous occuper des infectés car ils sont trop nombreux. Vous allez devoir rejoindre la place du village en protégeant Ashley.

Lors de votre échappée, tirez que si cela est nécessaire ou sur les bidons explosifs pour rapidement faire le ménage. Une fois dans le village, traversez-le en passant par la grande maison où vous pouvez sortir par l’étage afin de vous rendre vers la ferme.

Retrouver Luis Sera

Une fois que vous aurez traversé la ferme, vous continuez quelques mètres et vous aurez a traverser un pont. Une cinématique va se lancer où vous retrouverez Luis Sera. Dans cette maison, vous allez devoir subir un siège assez important. Le but sera de survivre un certains temps qui peut sembler long.

Dans un premier temps, il faudra empêcher au maximum les ennemis d’entrer dans la maison, avec les planches de bois pour les fenêtres ou en poussant l’armoire. Ensuite, vous allez devoir monter à l’étage, n’hésitez pas à pousser les échelles présentes au fenêtres. Au bout de quelques minutes, Ashley vous trouvera une issue et vous en aurez terminé avec ce chapitre 5.

