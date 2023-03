Vous venez de venir à bout du monstre du lac, et votre victoire vous emmène directement sur ce chapitre 4 de ce Resident Evil 4 Remake. Maintenant que vous avez les plans du lac, vous allez partir à la recherche de la clé de l’église.

Trouver la clé de l’église

Ici vous allez devoir avancer durant quelques minutes à travers la forêt et vous accroupir pour vous enfoncer dans une grotte. Ce périple est composé de quelques infectés au passage. Une fois à votre objectif, vous allez faire face à une sculpture composée de deux réceptacles.

Bien évidemment, la clé sera plus difficile à obtenir que prévu. Deux nouveaux objectifs vont s’afficher sur votre carte, ce sont donc les emplacements des deux objets à rassembler sur cette même sculpture. À vous de choisir l’ordre dans lequel vous vous voulez les récupérer. Aucune importance quant à l’ordre d’aborder cette étape.

Tête d’apostat

Pour la tête d’apostat, rendez-vous dans la zone du sanctuaire de la grande grotte. Dans cette zone se trouve un bon gros paquet d’infectés, alors préparez-vous. L’objet recherché se situe tout au bout de la grotte enfermé par une porte à code. Vous allez devoir enfoncer les boutons avec les bons symboles afin d’ouvrir cette porte. Ces symboles sont en réalité dessinés sur les murs de la zone avec de la peinture jaune.

Tête de blasphémateur

Une fois cette première étape terminée, sachez que la seconde reste identique. La seconde grotte est indiquée par un curseur et se situe au Nord-Est donc du lac. Ici aucun infecté ne vous attend, vous aurez simplement à résoudre l’énigme. Tout comme celle d’avant, les symboles jaunes sont disséminés autour de la cabane comme le montre les images ci-dessous.

Insigne de l’église

Une fois en possession des deux têtes, celle de l’apostat et celle de blasphémateur, vous devez retourner sur vos pas en direction de la première grotte. Une fois devant la sculpture, vous n’avez plus qu’à poser les deux têtes sur les réceptacles. Votre objectif est enfin atteint et l’insigne de l’église dans votre poche va vous permettre d’ouvrir l’église. La suite logique c’est de vous rendre à la fameuse église, mais pour cela vous allez traverser la carrière et une surprise de taille vous y attend.

En effet, lors du chemin retour en possession de l’insigne de l’église, vous allez devoir affronter un énorme monstre ressemblant à un troll version horrifique. Lors de l’affrontement, plusieurs étapes se présenteront à vous.

Boss troll

La première sera d’affronter le monstre en lui infligeant un maximum de dégâts et en restant à distance le plus possible car il est impossible de contrer ses attaques si vous êtes trop proche. Une fois d’importants dégâts causés, le troll va se mettre à genou et une espèce ver va lui pousser dans le haut du dos. Et un compagnon va vous rejoindre, le loup blanc que vous avez sauvé quelques heures plus tôt.

Dès l’arrivée de cette seconde étape, il faudra uniquement lui tirer sur le ver sorti fraichement de sa nuque. Après quelques balles, il tombera au sol et vous pourrez foncer dessus pour lui infliger une attaque importante au couteau. Lorsque vous serez sur son dos, il faudra matraquer la touche d’attaque au corps-à-corps. Vous n’avez plus qu’à répéter cette action autant de fois que possible pour venir à bout de cet affreux troll.

Une fois que le combat est terminé, vous pouvez reprendre la direction de l’église. Grâce à l’insigne de l’église vous allez pouvoir ouvrir la grande porte principale.

Enigme de l’église

Dans cette église vous attend une dernière énigme avant de mettre fin au chapitre. Tout d’abord, foncez tout droit et une poignée jaune vous attend proche du pupitre sur votre gauche. Une fois activée, le pupitre va s’ouvrir et trois poignées de couleur vont apparaitre. Il en manque une, la couleur bleu, celle-ci se trouve dans l’armoire tout à droite de l’église au rez-de-chaussée. Une fois que vous l’avez, placez-la sur le pupitre à côté des deux autres (jaune et rouge).

Le but ensuite sera de tourner les poignées afin de voir apparaitre le symbole en or. La position exacte des poignées est affichée sur la photo ci-dessus. Vous n’avez plus qu’à monter à l’étage retrouver Ashley et mettre fin à ce chapitre 4. Pour retrouver l’ensemble de nos astuces et guides, rendez-vous sur notre guide complet de Resident Evil 4 Remake. Revenez à l’index de la soluce principale pour la solution des autres chapitres.