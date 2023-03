Resident Evil 4 Remake est la suite logique du projet de Capcom, remettre un coup de neuf sur l’ensemble de la licence. Pour les plus vieux épisodes en tout cas, qui comptent désormais plus d’une dizaine d’années. C’est donc légitime que le studio tente de remettre à jour des titres qui ont, pour la plupart, mal vieilli. Ce quatrième épisode passe à son tour sur la table d’opération pour s’offrir un rajeunissement, afin que les fans redécouvrent leur jeu préféré, ou que les nouveaux joueurs se plongent dans l’une des plus célèbres séries du genre Survival Horror. Si vous vous posez encore des questions à son sujet, vous trouverez ci-dessous une FAQ complète ainsi que l’ensemble de nos guides et astuces à propos de Resident Evil 4 Remake.

Guide Resident Evil 4 Remake

Dans cette section, vous allez retrouver l’ensemble de nos guides et astuces vous permettant ainsi de profiter au mieux de ce Resident Evil 4 Remake. Vous allez pouvoir consulter tous nos guides afin de vous aider à survivre dans cet univers horrifique et plein d’action. Ils vous permettront aussi de compléter l’ensemble des objectifs, et de collecter la totalité des objets à collectionner. Nos astuces vous permettront par ailleurs de progresser dans des conditions optimales. Cette partie sera régulièrement modifiée afin d’y ajouter l’ensemble de nos articles au fur et à mesure de leur publication, après la sortie du jeu.

FAQ Resident Evil 4 Remake

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur Resident Evil 4 Remake.

Qu’est-ce que Resident Evil 4 Remake ?

Resident Evil 4 Remake est une refonte complète de l’épisode d’origine sorti en 2005 sur Gamecube. C’est un Survival Horror orienté action, se jouant à la troisième personne. L’histoire se déroule 6 ans après les évènements du second opus de la série. Vous allez jouer les aventures de Leon S. Kennedy, envoyé en Espagne pour une mission de sauvetage, celui de la fille du Président des Etats-Unis, à savoir Ashley Graham.

Quand et où sort Resident Evil 4 Remake ?

Resident Evil 4 Remake sortira le 24 mars 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S et PC. Comme vous pouvez le constater, le titre a été développé comme un projet next-gen et ne verra pas le jour sur les générations précédentes comme la Xbox One ou même la Switch.

Quelles sont les différences entre le remake et le Resident Evil 4 original ?

Bien que la trame scénaristique reste globalement la même, les différences sont nombreuses. Comme peuvent en témoigner les précédents remakes, le travail des développeurs est conséquent. Le gameplay notamment a été remis aux goûts du jour avec des mécaniques plus adaptées aux attentes des joueurs d’aujourd’hui. On pense par exemple à la suppression d’une bonne quantité de scènes en QTE, ou même à certains combats de boss. Autre changement et pas des moindres, la gestion de notre partenaire Ashley. Longtemps un fardeau sur l’épisode original, le studio tente ici de remodeler cette mécanique. Bien évidemment les graphismes ont largement été améliorés au passage. Mais il n’oublie pas de rester fidèle à lui-même avec des mouvements lents, voir rigides et certaines autres mécaniques propres à la série Resident Evil.

Quelle est la durée de vie de Resident Evil 4 Remake ?

La durée de vie de ce Resident Evil 4 Remake reste proche de celle des autres épisodes, ou même du jeu original. Il vous faudra une quinzaine d’heures pour le parcourir entièrement avec un mode de difficulté normal.

Resident Evil 4 Remake est-il doublé en français ?

Oui, Resident Evil 4 Remake est entièrement traduit et doublé en français.

Est-il possible de jouer en coopération ou en ligne à Resident Evil 4 Remake ?

Non, le jeu est uniquement jouable en solo à sa sortie. Un mode Mercenaire arrivera par la suite et permettra de parcourir des missions supplémentaires à plusieurs via le système en ligne. Mais la campagne principale restera, quant à elle, uniquement jouable à un seul et unique joueur.

Resident Evil 4 Remake est-il recommandé à tous types de joueurs ?

Le jeu est classé comme PEGI 18, et donc déconseillé aux moins de 18 ans. Le titre est donc réservé à un public majeur, et reste tout de même un jeu du genre Survival Horror avec des images pouvant choquer les personnes les plus sensibles. Cependant, sachez que cet épisode tourne un peu plus vers l’action que les précédents et reste plus abordable pour ceux qui hésitent avec les jeux d’horreurs.

Quels sont les différents modes d’affichages de Resident Evil 4 Remake ?

Il existe deux modes d’affichage dans ce Resident Evil 4 Remake. Le premier étant le mode « Résolution » qui vous proposera donc de privilégier la qualité d’image et d’activer le mode Ray tracing. Le second se nomme « Frame rate » et privilégiera la fluidité d’image tout en déconseillant d’activer le mode Ray tracing notamment.

Quels sont les différents réglages d’accessibilité disponibles dans Resident Evil 4 Remake ?

Il existe trois types de préréglages d’accessibilité dans Resident Evil 4 Remake. A savoir le préréglage d’accessibilité visuelle, auditive ou contre la cinétose. Ces préréglages vont permettre d’appliquer des paramètres recommandés en fonction des besoins. Sachez tout de même que l’ensemble de ces réglages peut être personnalisé dans le menu option du jeu.

Comment et quand peut-on sauvegarder dans Resident Evil 4 Remake ?

Comme dans la plupart des épisodes de la série Resident Evil, vous devrez trouver des points de sauvegarde définis. Ces points d’intérêt sont des machines à écrire disséminées un peu partout sur la carte. Vous ne pourrez pas sauvegarder à n’importe quel moment, sans la présence de celle-ci. Cependant, le titre propose en supplément, à la différence de l’original, une sauvegarde automatique, qui fonctionne globalement comme des checkpoints.

Resident Evil 4 Remake est-il un monde ouvert ?

Non, le jeu est globalement linéaire, l’aventure vous guidera au fur et à mesure de votre avancée afin de débloquer de nouvelles zones. Cependant, vous serez libre, à certains moments, de faire des allers-retours sur une partie de la carte pour chercher des consommables ou des objets à collectionner par exemple.

Est-ce qu’il y a plusieurs fins dans Resident Evil 4 Remake ?

Resident Evil 4 Remake ne propose aucune fin alternative. Il n’offre pas de choix important à faire ou d’action pouvant impacter l’ensemble de l’histoire.

Un mode VR est-il prévu pour Resident Evil 4 Remake ?

Oui, Capcom a annoncé avant la sortie du titre qu’un mode VR débarquera par la suite. Cependant, aucune date n’est pour le moment fixée. Ce que l’on sait en revanche, c’est que ce mode arrivera sous forme de DLC gratuit pour les possesseurs du jeu sur PlayStation 5. Il faudra donc être patient pour profiter de cette campagne équipé de votre PSVR 2.

Des DLC sont-ils prévus pour Resident Evil 4 Remake ?

Oui, en plus du DLC concernant le mode VR à destination de la PlayStation 5, Capcom a dévoilé travaillé sur un mode Mercenaire. Ce mode est déjà bien connu dans l’univers de Resident Evil. The Mercenaries proposera des missions supplémentaires, avec de nouvelles armes, et même de nouveaux ennemis. Ce mode de jeu permet généralement de coopérer avec d’autres joueurs afin d’affronter encore plus de monstruosités.

Quelles sont les configurations PC requises pour Resident Evil 4 Remake ?

Voici les différentes configurations requises pour la version PC de Resident Evil 4 Remake :

Configuration minimale (1080/60 fps variable)

Processeur : Intel Core i5-7500 ou AMD Ryzen 3 1200

Mémoire : 8 Go de RAM

GPU : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 560

RTX : NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 6700 XT

DirectX : Version 12

Configuration recommandée (1080/60 fps)

Processeur : AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Mémoire : 16 Go de RAM

GPU : AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

RTX : AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070

DirectX : Version 12

Quelles sont les différentes éditions de Resident Evil 4 Remake ?

Une version collector est bien au programme et comprend différents éléments physiques et numériques :

Le jeu

Un steelbook

Le pack Extra DLC avec : Tenues « alternatives » pour Leon et Ashley Tenues « Héros » pour Leon et Ashley Tenues « Romantique » pour Leon et Ashley Tenues « Vilain » pour Leon et Ashley Pistolet « Sentinel Nine » Fusil « Skull Shaker » Accessoire « Lunettes de soleil sportives » La bande-son « classique » du jeu

La bande-son digitale du jeu

Une figurine de « Leon S. Kennedy »

Un artbook

Un poster

Une boîte collector

En plus de la version standard, il existe tout de même une version « Deluxe », qui comprend uniquement des éléments numériques :

Le jeu

Le pack Extra DLC avec : Tenues « alternatif » pour Leon et Ashley Tenues « Héros » pour Leon et Ashley Tenues « Romantique » pour Leon et Ashley Tenues « Vilain » pour Leon et Ashley Pistolet « Sentinel Nine » Fusil « Skull Shaker » Accessoire « Lunettes de soleil sportives » La bande-son « classique » du jeu



Où précommander Resident Evil 4 Remake ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Resident Evil 4 Remake est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

En bref