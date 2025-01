Resident Evil 4 Remake continue de cartonner en atteignant un nouveau score remarquable pour la série

Resident Evil 2 peut commencer à trembler

Resident Evil 4 Remake a beau être sorti au début de l’année 2023, il vient tout juste de vivre l’une de ses meilleures périodes en s’écoulant à 1 million d’exemplaires en trois mois. Les fêtes ont naturellement aidé à réaliser ce beau score, mais la performance de longue durée qu’offre le jeu n’en reste pas moins remarquable.

Avec ceci, il dépasse la barre des 9 millions de jeux vendus en l’espace d’un peu moins de deux ans, faisant ainsi de lui l’un des épisodes qui se vend le plus vite. Il n’est qu’à quelques milliers d’exemplaires de Resident Evil 3 Remake (qui en était à 9,2 millions en septembre dernier), et il devrait logiquement rentrer dans le classement des 10 meilleures ventes chez Capcom. Dépasser le score de Resident Evil 5 et 6 n’est aussi qu’une formalité à ce stade (respectivement à 9,4 et 9,3 millions).

Pour devenir le jeu Resident Evil le plus vendu, il y a encore du chemin, Resident Evil 2 Remake occupant déjà cette position avec plus de 14,5 millions de jeux vendus. Mais avec le temps, tout est possible, surtout si ce remake continue de s’offrir des trimestres aussi lucratifs que le dernier en date.