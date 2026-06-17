Les bases des Vagues Infernales

Dans Diablo 4, les Vagues Infernales désignent un évènement récurrent qui apparaît au début de chaque heure pour une durée de 55 minutes, chaque session étant ensuite suivie d’une pause de 5 minutes avant que l’événement ne recommence ailleurs, dans n’importe quelle autre région de Sanctuaire. Elles sont d’ailleurs facilement reconnaissables sur la carte par leur couleur rougeâtre, et d’autant plus en arrivant sur place avec une atmosphère radicalement différente. Le ciel s’assombrit, l’eau devient rouge, des météorites s’abattent régulièrement sur toute la zone… Bref, les Enfers déferlent… Et pour cause, les ennemis y sont plus nombreux, mais aussi bien plus redoutables.

En les tuant, vous obtenez des Cendres Aberrantes, une sorte de monnaie spécifique aux Vagues Infernales. Celles-ci peuvent ensuite être dépensées pour ouvrir des Offrandes Torturées, autrement dit des coffres répartis dans toute la zone et contenant diverses récompenses. Selon leur type, elles nécessitent un nombre plus ou moins élevé de Cendres Aberrantes, comme nous le détaillons dans la liste suivante :

Des protections (heaume, cuirasse, gants, jambières, bottes) : 75 Cendres Aberrantes

Des bijoux (bague, amulette) : 125 Cendres Aberrantes

Des armes : 150 Cendres Aberrantes

Des mystères : 250 Cendres Aberrantes

Vous l’aurez donc compris, il est essentiel d’en accumuler un maximum pour avoir une chance d’obtenir de meilleures récompenses. Attention toutefois, car notez qu’en cas de mort, vous en perdez la moitié, ce qui est loin d’être négligeable.

Plus vous tuez, plus la menace augmente

Juste en dessous du compteur de Cendres Aberrantes, en haut à droite de l’écran, se trouve également une barre de menace, qui se remplit au fil de votre progression dans les Vagues Infernales.

Elle est divisée en 3 paliers, chacun augmentant la difficulté et la fréquence des combats jusqu’à déclencher, au dernier niveau, une embuscade, soit une vague d’ennemis accompagnée d’un Champion des Enfers. Débarrassez-vous en pour obtenir toujours plus de loot tout en réinitialisant la barre de menace. Notez d’ailleurs que la mort entraîne, elle aussi, une remise à zéro de cette barre.

A quoi servent les Cœurs Funestes ?

Les Vagues Infernales permettent également de collecter des Cœurs Funestes, notamment dans les Offrandes Torturées ou sur certains ennemis. Une fois que vous en avez 3 en votre possession, il est possible de les utiliser au Rituel Maudit afin d’invoquer une vague d’ennemis autour d’un cocon de sang.

Tuez-en autant que possible pour voir le cocon éclore et faire apparaître la Jouvencelle de Sang, un boss relativement coriace, avec de nombreuses récompenses à la clé.

Au passage, précisons que depuis la Saison 11, Duriel peut être invoqué à la place de la Jouvencelle de Sang, une alternative intéressante en soi pour obtenir du butin unique, et que vous pouvez retrouver sur notre page dédiée à la table des loots de la Saison 13 de Diablo 4.

Pourquoi faire des Vagues Infernales dans Diablo 4 ?

Des vagues incessantes d’ennemis, des boss, des événements aléatoires… Les Vagues Infernales figurent sans doute au rang des activités les plus rentables de Diablo 4 entre le gain d’expérience, mais aussi les objets légendaires/uniques et les matériaux qu’il est possible d’obtenir. A l’instar des Ames Oubliées par exemple qui permettent justement d’améliorer son équipement.

Et d’autant plus rentables pour les joueurs possédant l’extension Lord of Hatred, sortie en avril dernier, puisqu’elles peuvent désormais faire partie des Plans de Guerre, une activité exclusive à l’extension en question, et qui permet même de profiter de certains bonus grâce à un arbre d’améliorations dédié. Bref… De quoi rappeler que le farm et la chasse au loot font bel et bien partie de l’ADN de la licence.

Enfin, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.