Objets uniques Diablo 4 : la table des loots de la saison 13

Dans ce guide Diablo 4, vous serez en mesure de trouver tous les objets uniques disponibles en jeu, mais aussi les boss qui les font tomber. Alors sans réel détour, nous allons vous donner à la suite tous les objets uniques qui tombent sur tous les boss de repaire de D4.

Bon à savoir : la chute d’un objet unique n’est pas forcément assurée après l’ouverture du butin du boss. Votre niveau de tourment favorise grandement vos chances d’en voir un tomber, mais ce n’est pas systématique. Alors préparez des ressources en amont pour être en mesure d’obtenir l’objet unique de vos convoitises.

Les objets uniques donnés par Belial dans Diablo 4

Condamnatrice (Barbare, Druide, Nécromancien, Voleur, Sorcier)

Vœu brisé (Barbare, Druide, Sacresprit)

Le Grand-Père (Barbare, Nécromancien)

Ahavarion, lance de Lycandre (Druide, Sorcier)

Nesekem, le Héraut (Sacresprit)

Visage d’Andarielle (Toutes les classes)

Cimier arlequin (Toutes les classes)

Héritier de perdition (Toutes les classes)

Cœur fondu de Selig (Toutes les classes)

Anneau du ciel sans étoiles (Toutes les classes)

Voile de la fausse mort (Toutes les classes)

Puissance de Tyraël (Toutes les classes)

Les objets uniques donnés par Duriel dans Diablo 4

La troisième lame (Barbare)

Heaume de défense de Joritz le tout-puissant (Barbare)

Rugissement de la tempête (Druide)

Pierre de dolmen (Druide)

La main de Naz (Nécromancien)

Jambières de la lune de sang (Nécromancien)

Porte de l’aube rouge (Paladin)

Œuvre de Griswold (Paladin)

Héraut du Zakarum (Paladin)

Morgenstern du héraut (Paladin)

Sceau de la deuxième trompette (Paladin)

Capuchon de l’Anonyme (Voleur)

Pavane mortelle (Voleur)

Veste de bandit (Voleur)

Iris ophidien (Sorcier)

Rose bleue (Sorcier)

Bâton de Kepeleke (Sacresprit)

Sepazontec (Sacresprit)

Irebleue (Toutes les classes)

Couronne du Tueur de divinités (Toutes les classes)

Chevalière corrodée d’X’fal (Toutes les classes)

Griffe de l’âme (Toutes les classes)

Talisman du seigneur banni (Toutes les classes)

Couronne de Lucion (Toutes les classes)

Les objets uniques donnés par Andarielle dans Diablo 4

Plaies d’Ahjad-Den (Barbare)

Heaume de défense de Joritz le tout-puissant (Barbare)

Basilic (Druide)

Pierre de dolmen (Druide)

Rivière noire (Nécromancien)

Jambières de la lune de sang (Nécromancien)

Porte de l’aube rouge (Paladin)

Œuvre de Griswold (Paladin)

Héraut du Zakarum (Paladin)

Morgenstern du héraut (Paladin)

Jugement d’Auriel (Paladin)

Sceau de la deuxième trompette (Paladin)

Capuchon de l’Anonyme (Voleur)

Pavane mortelle (Voleur)

Umbracrux (Voleur)

Cautère (Sorcier)

Rose bleue (Sorcier)

Azurite galvanique (Sorcier)

Hausse-col de souimanga (Sacresprit)

Sepazontec (Sacresprit)

Irebleue (Toutes les classes)

Volonté de Tibault (Toutes les classes)

Chevalière corrodée d’X’fal (Toutes les classes)

Griffe de l’âme (Toutes les classes)

Talisman de Locran (Toutes les classes)

Pas vacillant (Toutes les classes)

Les objets uniques donnés par l’Émissaire de la Haine dans Diablo 4

La Troisième lame (Barbare)

Plaies d’Ahjad-Den (Barbare)

Rugissement de la tempête (Druide)

Basilic (Druide)

La main de Naz (Nécromancien)

Rivière noire (Nécromancien)

Porte de l’aube rouge (Paladin)

Œuvre de Griswold (Paladin)

Héraut du Zakarum (Paladin)

Morgenstern du héraut (Paladin)

Jugement d’Auriel (Paladin)

Sceau de la deuxième trompette (Paladin)

Umbracrux (Voleur)

Veste de bandit (Voleur)

Iris ophidien (Sorcier)

Cautère (Sorcier)

Azurite galvanique (Sorcier)

Voie de l’Émissaire (Sacresprit)

Bâton de Kepeleke (Sacresprit)

Hausse-col de souimanga (Sacresprit)

Pas vacillant (Toutes les classes)

Couronne du Tueur de divinités (Toutes les classes)

Volonté de Tibault (Toutes les classes)

Talisman de Locran (Toutes les classes)

Talisman du seigneur banni (Toutes les classes)

Couronne de Lucion (Toutes les classes)

Tous les objets uniques donnés par le Boucher dans Diablo 4

Saccageuse aux Mille Yeux (Barbare, Druide, Nécromancien, Paladin)

Surin rouillé (Druide, Nécromancien, Paladin, Voleur, Sorcier)

Idole sanguinaire (Toutes les classes)

Marque du wendigo (Toutes les classes)

Peau de Wyrd (Toutes les classes)

Tous les objets uniques donnés par la Bête dans la glace dans Diablo 4

Sabots du dieu de la montagne (Barbare)

Serment des anciens (Barbare)

Martelenfer (Barbare)

Anneau des affamés (Barbare)

Mantelet de Fureur de la montagne (Barbare)

Compagnon de l’orage (Druide)

Bandages d’ascète méconnu (Druide)

Pierre de Vehemen (Druide)

Droit du sang de Gathlen (Druide)

Kilt d’Ailenoire (Druide)

Masse du roi Léoric (Nécromancien)

Souvenir d’Indira (Nécromancien)

Harnois de mutilation (Nécromancien)

Anneau de Mendeln (Nécromancien)

L’Annihilateur (Nécromancien)

Réprimande de la Lumière (Paladin)

Couronne de laurier aurique (Paladin)

Sceau de la deuxième trompette (Paladin)

Masque mortuaire de Nirmitruq (Voleur)

Ouragan (Voleur)

Corne de l’aigle (Voleur)

Bottes de morbête (Voleur)

Gants de l’Illuminateur (Sorcier)

L’Oculus (Sorcier)

Diadème de l’étoile déchue (Sorcier)

Frappe de Corne-Tempête (Sorcier)

Harmonie d’Ebewaka (Sacresprit)

Mépris de la Terre (Sacresprit)

Lèche-blessure (Sacresprit)

Anneau de la chasse méridienne (Sacresprit)

Poings du destin (Toutes les classes)

Tassettes de l’aube (Toutes les classes)

Gantelets du Dévoreur de souffrance (Toutes les classes)

Tous les objets uniques donnés par Grigoire dans Diablo 4

Frappes jumelles (Barbare)

Rage d’Harrogath (Barbare)

Transe du combat (Barbare)

Chaîne intègre (Barbare)

Fendoir du Boucher (Barbare)

Brise-terre (Druide)

Acmé du chasseur (Druide)

Fureur insatiable (Druide)

Marche-steppes de Khamsin (Druide)

Fendoir du Boucher (Druide)

Croissant gibbeux (Druide)

Percébène (Nécromancien)

Hurlements des profondeurs (Nécromancien)

Grèves de la tombe vide (Nécromancien)

Fendoir du Boucher (Nécromancien)

Voie de Trag’Oul (Nécromancien)

Arcadie (Paladin)

Voile d’argent (Paladin)

Bastion de Sire Matthias (Paladin)

Flambeaube (Paladin)

Porte de l’aube rouge (Paladin)

Réprimande de la Lumière (Paladin)

Manteau du Gris (Paladin)

Marche de l’âme indéfectible (Paladin)

Nuit déchirée (Paladin)

Supplication (Paladin)

Couronne de laurier aurique (Paladin)

Chevalière de sabotage (Voleur)

Parole d’Hakan (Voleur)

Poignes de l’ombre (Voleur)

Voile de Khanduras (Voleur)

Gants de rose ichoreuse (Voleur)

Tisse-flammes (Sorcier)

Bâton de Lam Esen (Sorcier)

Braies du cœur glacé (Sorcier)

Conduit axial (Sorcier)

Appel du verglas (Sorcier)

Protection de la première (Sacresprit)

Chevalière de pacifiste (Sacresprit)

Anneau du soleil de minuit (Sacresprit)

Mantelet de loyauté (Sacresprit)

Hesha e Kesungi (Sacresprit)

Grèves de la Pénitence (Toutes les classes)

Foi persistante (Toutes les classes)

Tous les objets uniques donnés par le Seigneur Zir dans Diablo 4

Allure d’Arreat (Barbare)

Mailles châtiées (Barbare)

Masse-âcre (Barbare)

Chef-d’œuvre de Ramaladni (Barbare)

Casque de bâtard hideux (Barbare)

Faim du cœur sauvage (Druide)

Broyeuse (Druide)

Alliance Mjölnic (Druide)

Croissant maléfique (Druide)

Étreinte de Cruor (Nécromancien)

Braies d’artisan du sang (Nécromancien)

Le Mur vigilant (Nécromancien)

Héritage de Kessime (Nécromancien)

Sanguivore, lame de Zir (Nécromancien)

Bastion de Sire Matthias (Paladin)

Chanson de la cathédrale (Paladin)

Heaume-glaive de juge (Paladin)

Manteau du Gris (Paladin)

Marche de l’âme indéfectible (Paladin)

Sermon rouge (Paladin)

Sanctis de Kethamar (Paladin)

Baiser de bandit (Voleur)

Kandjar d’Asheara (Voleur)

Mouette des fosses de combat (Voleur)

Foulée assassine (Voleur)

Orphelineuse (Voleur)

Éclat d’hiverre (Sorcier)

Camée débordant d’Esadora (Sorcier)

Liens des Sidhes (Sorcier)

Catalyseur d’Okun (Sorcier)

Vox Omnium (Sorcier)

Wushe Nak Pa (Sacresprit)

Bague du Premier Souffle (Sacresprit)

Coquille de hyacinthe (Sacresprit)

Cotte-de-rasoir (Toutes les classes)

Témérité (Toutes les classes)

Tous les objets uniques donnés par Urivar dans Diablo 4

Sabots du dieu de la montagne (Barbare)

Masse-âcre (Barbare)

Frappes jumelles (Barbare)

Les 100 000 pas (Barbare)

Anneau des affamés (Barbare)

Porte-Lumière putride (Druide)

Droit du sang de Gathlen (Druide)

Compagnon de l’orage (Druide)

Croissant maléfique (Druide)

Brise-terre (Druide)

Grand bâton de la vieille sorcière (Druide)

Cri exsangue (Nécromancien)

Percébène (Nécromancien)

L’Annihilateur (Nécromancien)

Braies d’artisan du sang (Nécromancien)

Évangile de fidèle (Nécromancien)

Heaume-glaive de juge (Paladin)

Réprimande de la Lumière (Paladin)

Manteau du Gris (Paladin)

Couronne de laurier aurique (Paladin)

Masque mortuaire de Nirmitruq (Voleur)

Gants de rose ichoreuse (Voleur)

Veste de bandit (Voleur)

Parole d’Hakan (Voleur)

Ouragan (Voleur)

Des yeux dans la nuit (Voleur)

Boucle irisée de Tal Rasha (Sorcier)

Braies du cœur glacé (Sorcier)

Liens des Sidhes (Sorcier)

Frappe de Corne-Tempête (Sorcier)

Appel du verglas (Sorcier)

Coquille de hyacinthe (Sacresprit)

Folies du dieu mort (Sacresprit)

Anneau du soleil de minuit (Sacresprit)

Crosse de guerre décolorée (Sacresprit)

Maxtlatl de Balazan (Sacresprit)

Hesha e Kesungi (Sacresprit)

Gantelets du Dévoreur de souffrance (Toutes les classes)

Engeleurs (Toutes les classes)

Tous les objets uniques donnés par Varshan dans Diablo 4

Champs écarlates (Barbare)

Les 100 000 pas (Barbare)

Poignes dévastatrices de Gohr (Barbare)

Anneau de fureur rouge (Barbare)

Sabre de Tsasgal (Barbare)

Porte-Lumière putride (Druide)

Allégresse du Loup Enragé (Druide)

Prière de Vasily (Druide)

Grand bâton de la vieille sorcière (Druide)

Volonté inébranlable d’Airidah (Druide)

Cri exsangue (Nécromancien)

Visage immortel (Nécromancien)

Pendentif de thanaturge (Nécromancien)

Anneau de l’âme sacrilège (Nécromancien)

Évangile de fidèle (Nécromancien)

Arcadie (Paladin)

Voile d’argent (Paladin)

Flambeaube (Paladin)

Porte de l’aube rouge (Paladin)

Manteau du Gris (Paladin)

Marche de l’âme indéfectible (Paladin)

Marque solaire (Paladin)

Protection de la blanche colombe (Paladin)

Condamnation (Voleur)

Des yeux dans la nuit (Voleur)

Chasse-cieux (Voleur)

Bague de supercherie mouvante (Voleur)

Héritage d’Esu (Sorcier)

Orsivane (Sorcier)

Habit de l’Infini (Sorcier)

Bâton de rage éternelle (Sorcier)

Boucle irisée de Tal Rasha (Sorcier)

Maxtlatl de Balazan (Sacresprit)

Folies du dieu mort (Sacresprit)

Anneau de la lune agonisante (Sacresprit)

Crosse de guerre décolorée (Sacresprit)